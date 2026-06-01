Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

Привличането на вратаря Сене Ламенс в Манчестър Юнайтед беше обявено за най-добрия трансфер в Премиър лийг през миналия сезон.

Белгийският страж спечели онлайн допитването сред феновете, организирано от Висшата лига. Той събра най-голям вот в конкуренцията на още седем играчи, които смениха отборите си през миналото лято, а именно Доминик Калвърт-Люин (Лийдс), Раян Шерки (Манчестър Сити), Виктор Гьокереш (Арсенал), Жоао Педро (Челси), Антоан Семеньо (Манчестър Сити), Адриан Труфер (Борнемут) и Гранит Джака (Съндърланд).

Making an instant impact for his new club ❤️@ManUtd's goalkeeper Senne Lammens is @BarclaysFooty Transfer of the Season 🙌

23-годишният Ламенс пристигна на “Олд Трафорд” с трансфер от Роял Антверп на стойност 21 млн. евро. В 32-ата шампионатни мача, в които той беше на вратата, “червените дяволи” записаха 18 победи, 10 равенства и 4 загуби. Самият страж се отчете със 79 спасявания и 8 сухи мрежи, а от друга страна, допусна 39 гола.

A clean sheet and a penalty save to help @Everton to victory in their first match at Hill Dickinson Stadium 🧤



Jordan Pickford wins @Microsoft Goalkeeper Performance of the Season 👊

Днес от английския елит връчиха още една награда, като тя отиде при вратаря на Евертън Джордан Пикфорд. Той беше отличен за най-добър мач на вратар през сезона за представянето си при успеха с 2:0 над Брайтън, който дойде в първия домакински мач на “карамелите” на “Хил Дикинсън Стейдиъм”.

Снимки: Gettyimages