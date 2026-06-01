Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

  • 1 юни 2026 | 16:12
  • 994
  • 0
Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

Привличането на вратаря Сене Ламенс в Манчестър Юнайтед беше обявено за най-добрия трансфер в Премиър лийг през миналия сезон.

Белгийският страж спечели онлайн допитването сред феновете, организирано от Висшата лига. Той събра най-голям вот в конкуренцията на още седем играчи, които смениха отборите си през миналото лято, а именно Доминик Калвърт-Люин (Лийдс), Раян Шерки (Манчестър Сити), Виктор Гьокереш (Арсенал), Жоао Педро (Челси), Антоан Семеньо (Манчестър Сити), Адриан Труфер (Борнемут) и Гранит Джака (Съндърланд).

23-годишният Ламенс пристигна на “Олд Трафорд” с трансфер от Роял Антверп на стойност 21 млн. евро. В 32-ата шампионатни мача, в които той беше на вратата, “червените дяволи” записаха 18 победи, 10 равенства и 4 загуби. Самият страж се отчете със 79 спасявания и 8 сухи мрежи, а от друга страна, допусна 39 гола.

Днес от английския елит връчиха още една награда, като тя отиде при вратаря на Евертън Джордан Пикфорд. Той беше отличен за най-добър мач на вратар през сезона за представянето си при успеха с 2:0 над Брайтън, който дойде в първия домакински мач на “карамелите” на “Хил Дикинсън Стейдиъм”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 129
  • 0
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 254
  • 0
Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

  • 1 юни 2026 | 16:14
  • 322
  • 0
20-метровата статуя на Меси бе свалена

20-метровата статуя на Меси бе свалена

  • 1 юни 2026 | 15:49
  • 2048
  • 1
Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

  • 1 юни 2026 | 15:35
  • 989
  • 1
Предстои нова среща между Рангник и Милан

Предстои нова среща между Рангник и Милан

  • 1 юни 2026 | 15:29
  • 561
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 12449
  • 12
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 6530
  • 2
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 10155
  • 81
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 16239
  • 40
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 11727
  • 27
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 10765
  • 14