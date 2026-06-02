Ираола ще избере Ливърпул пред Байер (Л)

  • 2 юни 2026 | 01:28
Английският футболен клуб Ливърпул е основен фаворит за привличане на Андони Ираола за мениджър и сделката най-вероятно ще се случи, твърди инсайдърът на Sky Sports Флориан Плетенберг. Съперник на мърсисайдци е Байер (Леверкузен), но "аспирините" сами очакват отказ от испанеца.

"В Леверкузен бяха наясно от самото начало, че Ливърпул може да се присъедини към надпреварата за Ираола, така че те очакват отказ. Напълно убедени, са че Ливърпул преговаря с него. Все още е трудно да се каже дали ще има сделка и трябва да изчакаме финалните преговори, но аз очаквам той да предпочете Ливърпул пред Леверкузен", каза Плетенберг за Sky.

През това лято англичаните ще загубят звездата си Мохамед Салах, а медии в Германия и Англия гласят за негов заместник Ян Диоманде от РБ Лайпциг.

"Възможно е. Диоманде сключи договор с голяма агенция в лицето на Рок Нейшън, а те имат много ясен план за кариерата му. Този план включва трансфер в специален клуб по време на следващия прозорец. Преди това ще го видим на Световното първенство", заяви Плетенберг.

"Във всяка сделка обаче има две страни, а РБ Лайпциг иска да го задържи още една година. Директорите Оливер Минтцлаф (на Лайпциг) и Юрген Клоп (на Ред Бул) също го искат. Тяхното намерение е той да бъде голямата звезда на отбора", продължи той.

"Миналата неделя разговарях по телефона с човек от управата на Лайпциг и той ми каза, че Диоманде остава на 100 процента. Говорих обаче и с човек от Ливърпул, който ми потвърди, че работят по този трансфер и искат това да се случи през лятото. В момента водят преговори, но не са се разбрали нито с футболиста, нито с клуб", завършва инсайдърът на Sky.

Снимки: Gettyimages

