  Ливърпул е предложил на Интер размяна между Джоунс и Дъмфрис

Ливърпул е предложил на Интер размяна между Джоунс и Дъмфрис

Ливърпул е предложил на Интер размяна между Джоунс и Дъмфрис

Преговорите между Интер и Ливърпул за Къртис Джоунс са преминали в нова фаза, след като от “Анфийлд” са предложили размяна между халфа и Дензъл Дъмфрис. Мърсисайдци вече отхвърлиха първата оферта на “нерадзурите”, която беше в размер на 20 милиона паунда, тъй като оценяват Джоунс с 10 милиона повече. Дъмфрис, който бе свързван с Ливърпул и в предишните трансферни прозорци, пък има освобождаващ клауза в договора си в размер на 25 милиона евро. Според “Мирър” идеята за привличането на нидерландския десен бек не е отпаднала след уволнението на Арне Слот, защото клубът иска още един играч в тази зона, където имаше проблеми през миналия сезон след тежката контузия на Конър Брадли и многобройните по-малки травми на Джереми Фримпонг и Джо Гомес.

Твърдеше се, че Джоунс, който има договор с Ливърпул за още един сезон, също иска да си тръгне основно заради Слот, но изглежда, че и при новите обстоятелства той е готов да премине в Интер, за да играе повече. Разбира се, от “Анфийлд” трябва да разберат мнението и на Андони Ираола, който до дни трябва официално да бъде обявен за нов мениджър на “червените”.

Интер отправи първата си официална оферта за Къртис Джоунс
