Ливърпул потвърди за Конате, той излезе с обръщение

  31 май 2026 | 19:25
От Ливърпул потвърдиха новината, че Ибрахима Конате напуска клуба като свободен агент. Договорът на бранителя изтича след месец и той може да отиде в друг тим за без пари.

Имаше информации, че френският национал се е договорил с мърсисайдци за нов контракт, но в крайна сметка се стигна до раздяла. Според медиите проблемът е в исканата от Конате заплата в размер на 350 000 паунда. Самият футболист пък излезе с обръщение, в което уточнява, че решението да си тръгне е било взето след последния двубой на отбора за сезона.

Ето какво написа Конате:

„Скъпи Ливърпул,

Преди пет години пристигнах тук като млад футболист с големи мечти. Днес си тръгвам със спомени, които ще останат с мен до края на живота ми.

Да представлявам този клуб беше чест. Заедно преживяхме невероятни моменти – възходи и падения, трофеи, предизвикателства, приятелства за цял живот и съкрушителни мигове, които ще останат завинаги в паметта ни. Няма по-болезнен от загубата на нашия брат Диого.

Загубата на баща ми тази година беше един от най-трудните периоди в живота ми, но дори в тези тежки моменти отдадеността ми към този клуб никога не се промени. В най-тежките времена дадох всичко от себе си за тази емблема.

На моите съотборници, треньори, служители и всички хора зад кулисите – благодаря ви, че ми помагахте да се развивам всеки един ден.

А на привържениците – благодаря ви за любовта, енергията и невероятната подкрепа. „Анфийлд“ е наистина специално място и никога не съм приемал за даденост възможността да играя пред вас.

Дълбоко натъжен съм, че не получих шанс да се сбогувам с всички вас в последния мач. Тогава не знаех, че това ще бъде последният път, в който нося тази фланелка пред вас.

От цялото си сърце – благодаря ви за всичко.

Обичам ви всички и ще нося Ливърпул със себе си, където и да отида. Това не е лесно сбогуване, но е време за ново предизвикателство и нова глава в живота ми.

До нови срещи скоро, иншаллах. YNWA.“

От Ливърпул вече са харесали заместник на Конате от Премиър лийг
