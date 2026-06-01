Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Бившият мениджър на Ливърпул Арне Слот публикува отворено писмо, с което се сбогува с клуба и феновете. Нидерландецът беше освободен преди по-малко от 48 часа след два сезона на “Анфлийлд”. В първия от тях той спечели 20-ата шампионската титла за мърсисайдци, а във втория отборът допусна рекордните 20 загуби във всички турнири. В последните си пресконференции Слот изглеждаше сигурен, че ще остане и през следващия сезон, но след анализ на изминалата кампания ръководството е взело решение, че трябва да направи промяна. Тази сутрин Слот публикува в местното издание “Ливърпул Екоу” емоционално писмо, в което говори за това какво означава клубът и цялата общност за него и кои са моментите, които ще останат завинаги в спомените му.

Ето и пълният текст:

"Когато преминаваш под известната емблема в тунела на “Анфийлд”, изпитваш смесица от емоции. Разбира се, изпитваш отговорност към великата история на този клуб. Естествено, има и очакване. Да почетеш наследството, което което в продължение на 134 години е превърнало Ливърпул в един от най-големите клубове в световния футбол. Чувстваш и решителност. Да се състезаваш. Да печелиш. Да донесеш успех на публиката на "Анфийлд", толкова известна по целия свят.

Че всички тези емоции щяха да кулминират в титла във Висшата лига само след 12 месеца, беше повече от специално. Това не беше просто трофей, а награда за упоритата работа, жертвоготовността и отдадеността, показани от толкова много хора в клуба. Беше още по-смислено, защото успяхте да му се насладите с нас. Пеехте нашите песни, аплодирахте головете. И в деня, в който вдигнахме трофея, вие бяхте там. Подредени по улиците пред стадиона, изпълвайки "Анфийлд" в очакване.

Това ни бе отнето до голяма степен през 2020 година и винаги съм бил наясно колко голямо значение има вие да бъдете част от това. Да ви видя как се събирате стотици хиляди по улиците на Ливърпул за празненствата за титлата само затвърди тази идея.

Това, което последва на "Уотър Стрийт" по-късно същия ден, беше шокиращо и мислите ми остават с всички засегнати. Имах привилегията да стана свидетел от първа ръка на вашия дух на състрадание и единство. Това е дух, който е превел този град през трудни моменти преди, и такъв, който се надявам да помогне за постигане на справедливост и отговорност, за които толкова много хора са се борили в продължение на много години.

Беше неописуемо, че само седмици след като празнувахме заедно, загубихме Диого. Повече от всичко искам да си спомня за съотборника, приятеля и невероятния човек, който докосваше живота на хиляди от вас всеки път, когато носеше известната емблема на този клуб.

В един от най-трудните моменти, с които този клуб се е сблъсквал, любовта, състраданието и подкрепата, показани от семейство Ливърпул, бяха изключителни. Когато напускам този клуб, би било небрежно от моя страна да не кажа, че начинът, по който почетохте Диого и се обединихте в негова памет, ще остане с мен завинаги.

Връзката, която споделяме, надхвърля футбола - европейските вечери под светлините на „Анфийлд“ или звука на „You’ll Never Walk Alone“, изпълняван от The Kop.

Вие ме накарахте да се чувствам добре дошъл от самото начало и ми помогнахте по пътя. Това е нещо, което ценя. Разбира се, важно е да ви благодаря.

Благодаря на играчите, които носеха емблемата с гордост, докато представляваха този клуб по целия свят. На персонала - не само на тренировъчния терен - но и на този зад кулисите, независимо дали поддържат терените на „Анфийлд“, или работят в столовата.

На клубното ръководство и собствениците за доверието и насоките. На легендите, които ме подкрепяха и ми внушиха важността на „The Liverpool Way“. Беше удоволствие да работя с всички вас.

20-ата титла на Ливърпул в лигата принадлежи на всички нас и ще остане важна глава в историята му. За това всички трябва да се гордеем. Този клуб винаги ще се оценява по най-големите отличия. Така трябва да бъде.

Но си тръгвам и със знанието, че клубът е точно там, където му е мястото: сред елита на Европа. Осигуряването на футбол в Шампионската лига беше важна отговорност и такава, която гарантира, че Ливърпул може да продължи да се състезава на най-високо ниво през следващия сезон и след това. Тръгвам си с пълна увереност за това, което предстои. Играчите, които са дали толкова много на този клуб, които са отстоявали неговите ценности и са помогнали за създаването на толкова много незабравими моменти, са изградили основи, които ще издържат.

В същото време се появява ново поколение, готово да напише своя собствена история и да поеме отговорността, която идва с носенето на тази фланелка. Промяната е част от футбола, но знам, че този клуб ще продължи да прави хората горди.

Когато за първи път застанах под емблемата в тунела, знаех какво изисква този клуб. Тръгвам си, знаейки, че никога не сме спирали да се стремим към това.

Арне".

Arne Slot writes an open letter, published in @LivEchoLFC. He touches upon the tragic loss of Diogo Jota, winning the title and says he has "complete confidence" in what lies ahead.



"That only weeks after celebrating together we would lose Diogo is indescribable. More than… pic.twitter.com/bd37lwavhy — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 1, 2026

