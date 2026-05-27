Ювентус може да пожертва поне един основен защитник заради отсъствието от ШЛ

Защитникът на Ювентус Бремер може да бъде продаден през това лято, за да се компенсират пропуснатите приходи на клуба заради отсъствието от Шампионската лига през следващия сезон.

По-рано днес изпълнителният директор Дамиен Комоли призна, че клубът ще бъде принуден да направи повече изходящи трансфери от планираното именно поради тази причина. Според Джанлука Ди Марцио възможно е да се стигне до раздяла с Бремер, който, макар и често да получава контузии, е сред основните защитници на “Старата госпожа”. Той беше купен от градския съперник Торино преди четири години за сума от около 50 млн. евро. Наскоро самият бразилец намекна, че би бил отворен за трансфер предвид възрастта си от 29 години и желанието си да печели трофеи.

🚨🇧🇷 JUST IN: Bremer is likely to be sold this summer to raise funds.



The player would also like to join a competitive team that plays in the Champions League and competes for major titles, per @SkySport pic.twitter.com/uujzVqD92n — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@TheFJEN) May 27, 2026

Фабрицио Романо потвърджава, че Бремер е сред възможните варианти за продажба, като добавя още едно важно име - това на крайния бранител Андреа Камбиазо. Интерес към италианския национал определено не липсва, като в миналото се споменаваше такъв от Манчестър Сити, докато сега играчът е следен от Барселона. Има дори слухове, че желание да го привлекат имат и местни съперници на “бианконерите” като Интер и Наполи.

‼️🗣️ @FabrizioRomano: “Two names to keep an eye on who could be sold: Andrea Cambiaso, who has attracted interest from several European clubs - keep an eye on Barcelona, who rate the player highly. At this stage, it’s just a matter of interest.



Then there’s Bremer. I believe… pic.twitter.com/DxPup0J4L4 — JuveFC (@juvefcdotcom) May 27, 2026

Снимки: Imago