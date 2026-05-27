Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
Ювентус може да пожертва поне един основен защитник заради отсъствието от ШЛ

  • 27 май 2026 | 17:26
Защитникът на Ювентус Бремер може да бъде продаден през това лято, за да се компенсират пропуснатите приходи на клуба заради отсъствието от Шампионската лига през следващия сезон.

Шеф на Ювентус: След такъв сезон би било рисковано да говорим за Скудетото

По-рано днес изпълнителният директор Дамиен Комоли призна, че клубът ще бъде принуден да направи повече изходящи трансфери от планираното именно поради тази причина. Според Джанлука Ди Марцио възможно е да се стигне до раздяла с Бремер, който, макар и често да получава контузии, е сред основните защитници на “Старата госпожа”. Той беше купен от градския съперник Торино преди четири години за сума от около 50 млн. евро. Наскоро самият бразилец намекна, че би бил отворен за трансфер предвид възрастта си от 29 години и желанието си да печели трофеи.

Фабрицио Романо потвърджава, че Бремер е сред възможните варианти за продажба, като добавя още едно важно име - това на крайния бранител Андреа Камбиазо. Интерес към италианския национал определено не липсва, като в миналото се споменаваше такъв от Манчестър Сити, докато сега играчът е следен от Барселона. Има дори слухове, че желание да го привлекат имат и местни съперници на “бианконерите” като Интер и Наполи.

Снимки: Imago

