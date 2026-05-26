Салах и Робъртсън заедно в Ювентус?

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети е силно заинтересован от привличането на Мохамед Салах, който изигра последния си мач за Ливърпул. Новината беше съобщена от италианското издание La Repubblica.

Според информацията, италианският специалист проявява интерес и към крайния защитник Андрю Робъртсън, който също се раздели с мърсисайдци.

Спалети има желание да работи отново със Салах, с когото имаха успешен период в Рома. Изданието подчертава, че треньорът може да окаже влияние върху решението на египетския футболист, включително и чрез евентуалното посредничество на Алисон Бекер, който също беше част от "вълците".



Не е тайна, че Ювентус искаше да си осигури подписа и на Алисон, но той ще остане на "Анфийлд".

"Старата госпожа" от години има политика да привлича свободни агенти и в повечето случаи сделките носят сериозни позитиви на клуба.

Салах игра в Рома между 2015 и 2017 година. Спалети пък беше начело на „джалоросите“ в два периода – от 2005 до 2009 година и от 2016 до 2017 година.