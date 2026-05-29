Спортинг се приближава до голямата си трансферна цел

Спортинг (Лисабон) направи още една стъпка към голямата си цел на трансферния пазар. Руи Боржеш иска да подсили халфовата си линия и се е насочил към Жоао Палиня от Тотнъм. По сделката вече се работи и са предприети конкретни стъпки.

Според "А Бола", Спортинг има съгласието на самия играч за евентуално завръщане в клуба, където израсна и се утвърди. Португалският национал е готов да приеме значително намаляване на заплатата си, за да облече отново фланелката на „лъвовете“.

И ако тази част дава надежда за евентуално завръщане, ръководството сега се насочва към друга „битка“ - да се намери финансова схема, способна да убеди Байерн (Мюнхен) да се раздели с играч, който през сезон 2024/25 струваше над 50 милиона евро.



Наем с опция за закупуване е желаното решение от шефовете на "Жозе Алваладе", които вече са предприели първите стъпки за намиране на обща платформа за разбирателство с баварците.

Снимки: Gettyimages