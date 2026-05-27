Шеф на Ювентус: След такъв сезон би било рисковано да говорим за Скудетото

Изпълнителният директор на Ювентус Дамиен Комоли призна, че заради пропуснатото класиране за Шампионската лига клубът ще направи повече продажби от планираното през това лято. Той обаче увери, че “Старата госпожа” ще изгради боеспособен отбор, като трансферните решения ще бъдат съгласувани с наставника Лучано Спалети.

“Трябва да се подобрим заедно с отбора, с който сме в пълна хармония. Всичко, което правим, е споделено със Спалети, до когото се допитваме за трансферния пазар. След такъв сезон би било рисковано да говорим за Скудетото. Но трябва да изградим състав, който има потенциала да се бори за всички цели. Основата е налице, но ще трябва да привлечем играчи със силен манталитет и характер. Това е мястото, където трябва да се подобрим. Спалети е съгласен с това и дори ме попита дали има алгоритъм, който да ни помогне да идентифицираме играчи с тези характеристики. Лучано дава инструкции на играчите и работи в тясно сътрудничество със спортния директор Марко Отолини. Аз го избрах и реших, че той трябваше да поднови договора си. Работим съвместно от седем месеца, за да може заедно да израстваме и да подобряваме взаимната ни работа.

‼️🎙️ | Comolli:



- Yildiz is the future of Juventus, he is UNTOUCHABLE

- I have full confidence in Spalletti. We’ve worked well together these 7 months

- Our goal is to be competitive in the immediate future and to win.

- Without the Champions League, we might sell a bit more…

Предвид отсъствието ни от Шампионската лига, може би ще имаме повече продажби от планирането, за да съберем средства и да ограничим загубите. Кенан Йълдъз обаче е недосегаем и е нашето бъдеще. Също така искаме да задържим Душан Влахович и да продължим напред заедно. Трябва да постигнем споразумение с УЕФА относно нашите сметки, като ще има някои ограничения. Спалети е наясно с това, но то няма да ни попречи да изградим един Ювентус, който да задмине останалите. Никога не ми е хрумвало, че бих могъл да бъда освободен от поста си. Често говоря с Джон Елкан, като трябва да поемем отговорност и заедно да започнем отначало. Лоис Опенда не се представи според очакванията, но ние също имаме вина за това. Все пак той пристигна при друг треньор (Игор Тудор - б.р.), а не при Спалети”, коментира Комоли на своя пресконференция.

🚨⚪️⚫️ Juve CEO Damien Comolli: “Without the Champions League, we might sell a bit more than was planned, to raise funds and cut costs”.



“But Kenan Yildiz is untouchable; he’s our future, we also would like to keep Vlahovic and move forward together”. pic.twitter.com/ss2DspjJtO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Снимки: Gettyimages