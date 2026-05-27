Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Шеф на Ювентус: След такъв сезон би било рисковано да говорим за Скудетото

Шеф на Ювентус: След такъв сезон би било рисковано да говорим за Скудетото

  • 27 май 2026 | 12:07
  • 372
  • 0
Шеф на Ювентус: След такъв сезон би било рисковано да говорим за Скудетото

Изпълнителният директор на Ювентус Дамиен Комоли призна, че заради пропуснатото класиране за Шампионската лига клубът ще направи повече продажби от планираното през това лято. Той обаче увери, че “Старата госпожа” ще изгради боеспособен отбор, като трансферните решения ще бъдат съгласувани с наставника Лучано Спалети.

“Трябва да се подобрим заедно с отбора, с който сме в пълна хармония. Всичко, което правим, е споделено със Спалети, до когото се допитваме за трансферния пазар. След такъв сезон би било рисковано да говорим за Скудетото. Но трябва да изградим състав, който има потенциала да се бори за всички цели. Основата е налице, но ще трябва да привлечем играчи със силен манталитет и характер. Това е мястото, където трябва да се подобрим. Спалети е съгласен с това и дори ме попита дали има алгоритъм, който да ни помогне да идентифицираме играчи с тези характеристики. Лучано дава инструкции на играчите и работи в тясно сътрудничество със спортния директор Марко Отолини. Аз го избрах и реших, че той трябваше да поднови договора си. Работим съвместно от седем месеца, за да може заедно да израстваме и да подобряваме взаимната ни работа.

Предвид отсъствието ни от Шампионската лига, може би ще имаме повече продажби от планирането, за да съберем средства и да ограничим загубите. Кенан Йълдъз обаче е недосегаем и е нашето бъдеще. Също така искаме да задържим Душан Влахович и да продължим напред заедно. Трябва да постигнем  споразумение с УЕФА относно нашите сметки, като ще има някои ограничения. Спалети е наясно с това, но то няма да ни попречи да изградим един Ювентус, който да задмине останалите. Никога не ми е хрумвало, че бих могъл да бъда освободен от поста си. Често говоря с Джон Елкан, като трябва да поемем отговорност и заедно да започнем отначало. Лоис Опенда не се представи според очакванията, но ние също имаме вина за това. Все пак той пристигна при друг треньор (Игор Тудор - б.р.), а не при Спалети”, коментира Комоли на своя пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

  • 27 май 2026 | 07:30
  • 7418
  • 5
Ясен е и съставът на САЩ за Световното първенство

Ясен е и съставът на САЩ за Световното първенство

  • 27 май 2026 | 05:42
  • 3717
  • 0
Гройтер Фюрт остава във Втора Бундеслига

Гройтер Фюрт остава във Втора Бундеслига

  • 27 май 2026 | 05:08
  • 4587
  • 0
Мхитарян е взел решение за бъдещето си

Мхитарян е взел решение за бъдещето си

  • 27 май 2026 | 04:45
  • 6876
  • 0
Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

  • 27 май 2026 | 04:19
  • 11001
  • 14
Разкриха трансферните цели на Тотнъм

Разкриха трансферните цели на Тотнъм

  • 27 май 2026 | 03:56
  • 6402
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 4475
  • 32
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 2673
  • 1
Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

  • 27 май 2026 | 10:52
  • 8213
  • 25
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 20735
  • 35
Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

  • 27 май 2026 | 10:00
  • 5803
  • 0
Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

  • 27 май 2026 | 10:16
  • 6133
  • 3