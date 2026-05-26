  • 26 май 2026 | 05:58
Ювентус отново поглежда към Матета

Ръководството на Ювентус обмисля да отправи оферта за нападателя на Кристъл Палас, Жан-Филип Матета. Смята се, че цената на френския футболист е между 20 и 25 милиона евро, пише "Fichajes".

Ювентус безспорно изпрати един разочароващ сезон. „Бианконерите“ не успяха да покажат нито постоянство, нито истинска конкурентоспособност и трябваше да се задоволят с шестото място в Серия "А". В резултат на това през следващата кампания торинци ще се състезават в Лига Европа вместо в Шампионската лига, което ще донесе и по-малко приходи.

Въпреки това ръководството не изключва възможността да инвестира сериозни средства. Според информация на журналиста Мирко ди Натале, „Старата госпожа“ може да вложи между 20 и 25 милиона евро за привличането на нападател, който и преди е попадал в полезрението им – французинът Жан-Филип Матета (28 г.).

В момента нападателят играе за Кристъл Палас, като английският клуб е отворен да разгледа предложения за негов трансфер. Договорът на французина изтича през юни 2027 г. и тъй като той не е склонен да го поднови, „орлите“ предпочитат да го продадат това лято, вместо да рискуват да го загубят без трансферна сума след година. Въпреки това изглежда ясно, че клубът от Пиемонт няма да бъде единственият кандидат за подписа му.

Матета започва кариерата си в Шатору в родината си, след което преминава през Лион, Льо Авър и Майнц 05, преди да се присъедини към Палас. От 2021 г. насам той е натрупал общо 201 официални мача за лондончани, в които е отбелязал 61 гола и е направил 14 асистенции. Освен това има три мача и два гола за националния отбор на Франция.

Снимки: Gettyimages

