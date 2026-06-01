  • 1 юни 2026 | 13:09
Ювентус продължава да настоява за Коло Муани

Италианският Ювентус е подновил контакти с представителите на нападателя на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани, а французинът е показал „пълна готовност“ да се завърне при „бианконерите“ за следващия сезон. Коло Муани прекара втората половина на сезон 2024/2025 под наем в Торино, като отбеляза осем гола в последните 16 мача от кампанията в Серия А.

Ювентус се опита да върне Коло Муани миналото лято и отново през зимата, но в крайна сметка не успя да постигне сделка с парижани и вместо това футболистът бе изпратен под наем в английския Тотнъм. Изминалият сезон не беше убедителен за Рандал Коло Муани на индивидуално ниво и почти катастрофален от колективна гледна точка, тъй като той отбеляза само един гол за 30 мача  във Висшата лига, а Тотнъм едва избегна изпадане в Чемпиъншип.

Въпреки това Ювентус остава заинтересован да върне Коло Муани в Торино, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи, а в Пари Сен Жермен не са особено заинтересовани от повторното интегриране на нападателя в състава, така че от италианския клуб се надяват този път сделката да бъде осъществена.

