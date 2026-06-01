Черна гора победи в Пловдив и продължи положителната си серия с България
Ювентус ще направи последен опит за споразумение с Влахович

Ювентус ще направи последен опит за споразумение с Влахович

Ръководството на Ювентус ще направи финален опит да постигне споразумение с нападателя Душан Влахович относно подновяване на изтичащия му договор, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Това ще стане по време на последна среща между двете страни, която е предвидена за следващите няколко дни. Според информацията обаче няма голям оптимизъм за удължаването на договора. Така най-вероятно Влахович ще си тръгне от торинския гранд след четири години и половина, в които записа 168 мача с 68 гола и 16 асистенции, печелейки една Купа на Италия.

Относно преговорите с Пари Сен Жермен за привличането на друг нападател - Рандал Коло Муани, Ди Марцио уточнява, че за сключване на сделка ще е необходима висока трансферна сума, поради което все още няма споразумение в преговорите между двата клуба.

