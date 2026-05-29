Трезеге за Ювентус: Твърде много промени и трансферни грешки, Влахович играе добре в един мач, а после го няма

Въпреки че вече е част от Ривър Плейт, където отговаря за развитието на международния търговски потенциал на клуба, Давид Трезеге никога не е далеч от своя Ювентус. Френската легенда на "бианконерите" говори пред "Гадзета дело Спорт" за трудния сезон на торинския гранд, както и за цялостното състояние на италианския футбол.

„В Ювентус вече не успяват да осигурят приемственост и затова има твърде много възходи и падения. Колебливите резултати се обясняват и с факта, че през последните години имаше твърде много промени. И не говоря само за играчите, но и за треньорите и ръководителите. Затова е неизбежно да не може да се постигне правилният баланс, който се получава с правилните хора.

След Андреа Аниели вече нямаше приемственост в ръководството. И така тази година завърши по начин, който никой не искаше. Сега трябва да се започне отначало, но от това, което чета, не ми изглежда да има яснота за посоката, която трябва да се поеме", казва Трезеге.

Френският голмайстор коментира и неубедителното представяне на нападателите на Ювентус, както и за идването на Лучано Спалети: "В атака момчетата не успяха да покажат постоянство на терена и отбелязаха много малко голове. А в крайна сметка печелившите отбори са тези, които вкарват повече. Това, което виждам, е, че новопривлечените не успяха да помогнат на отбора да направи качествен скок. Напротив, играчи като Опенда и Дейвид изпаднаха в затруднение, въпреки че се бяха представили добре на други места. Те регресираха.

🎙️ | Trezeguet: “Vlahovics’ problem is that he’s a great player whom Juve has been waiting for too long now. He has a good game, but he’s never managed to follow it up. The same goes for David. They should have kept #KoloMuani, who in a short time has given much more” pic.twitter.com/bufmudRTmX — Juventus News Live (@juvenewslive) May 29, 2026

Когато пристигна, Спалети се опита да намери решение. Направи много промени и това също е ясен знак, че не успяваш да намериш правилния баланс или да получиш правилния отговор от тези, които трябва да правят разликата. Така Юве е извън Шампионската лига, а това води и до икономически ограничения, освен ако не продадеш някого или няма допълнителна инвестиция от собствениците. Затова е нормално Спалети да иска да има роля в решението кой да си тръгне и кой да остане. Трябва да се намери правилният баланс между Елкан, Комоли и самия Спалети, защото вече не могат да се допускат грешки при покупките – както от спортна, така и от икономическа гледна точка.

Влахович? Неговият проблем е, че е страхотен играч, когото Юве чака твърде дълго. Може да изиграе добре един мач, но след това никога не успява да потвърди нивото си. Същото важи и за Дейвид и Опенда. Може би трябваше да задържат Коло Муани, който за кратко време даде много повече. Разбирам, че договорните динамики са сложни, но от спортна гледна точка може би и за него щеше да е по-добре да остане в Ювентус.“

Да играеш добре в Ювентус не е достатъчно. Юве не спечели нито скудетото, нито Купата на Италия и е извън Шампионската лига. Надявам се, че тези, които останат, ще имат желание за реванш, за да се върнат поне като главни действащи лица, защото това иска и народът на „бианконерите“, който все по-малко е склонен да прощава", казва още бившият нападател, който донесе титлата на Франция на Евро 2000 със златен гол.

Запитан за кризата в италианския футбол, Трезеге отговори: "Онзи ден Неста ми каза, че синът му не вярва, че е спечелил Световното първенство, тъй като никога не е гледал Италия на такъв форум. 16 години без Световно първенство са твърде много. Това означава, че от доста време не се работи по правилния начин, включително и на федерално ниво. Кризата може да бъде възможност, но трябва да се признае, че е ударено дъното, да се обясни на хората стратегията, идеята. От твърде дълго време виждам малко италианци като титуляри в големите клубове. А ако няма качество в големите клубове, не можеш да го имаш и в националния отбор.“

Трезеге даде и прогнозите си за финала в Шампионската лига, както и за Световното: „Склонен съм да заложа на ПСЖ, които имат повече опит. Арсенал е мотивиран, но е в ролята на претендент.

За Световното казвам Франция, която в атака има Олисе, който е плашещо добър. Шерки също е силен. След това идват играчи като Дуе и Баркола, които са следващите след Мбапе и Дембеле. Няма друг национален отбор с такова нападение. В халфовата линия, редом до Чуамени, е Коне, който е също толкова впечатляващ. Може би защитата е на по-обикновено ниво, но въпреки това играчите там се състезават за клубове като Барселона, Байерн и Ливърпул.

Аржентина през 2022 г. имаше страхотен колектив, но Франция притежава правилния манталитет и не се крие, защото футболистите ѝ играят в клубове, където единствено победата има значение. Точно това трябва да правят Юве и Италия: не можеш да се криеш от собствената си история", завършва Трезеге.

Снимки: Imago