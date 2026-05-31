Премиър лийг не успя да повтори уникално постижение на Серия "А"

  • 31 май 2026 | 18:32
  • 627
  • 0

Премиър лийг беше на крачка от това да стане едва второто първенство в историята, чиито отбори печелят три европейски клубни турнира в рамките на един сезон. Астън Вила триумфира в Лига Европа след 3:0 над Фрайбург, а Кристъл Палас възтържествува в Лига на конференциите след 1:0 над Райо Валекано, но Арсенал загуби финала на Шампионската лига след изпълнение на дузпи срещу Пари Сен Жермен.

Така Серия "А" остава единственият шампионат, излъчил три първенеца в евротурнирите в една и съща кампания. Става въпрос за сезон 1989/90, когато Милан печели Купата на европейските шампиони с 1:0 над Бенфика, Ювентус вдига Купата на УЕФА с общ резултат 3:1 срещу друг италиански тим - Фиорентина, а Сампдория триумфира с Купата на носителите на национални купи с 2:0 след продължения срещу Андерлехт.

Снимки: Gettyimages

Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

Разкритие: готви се трансфер на Осимен още сега

Сър Алекс Фъргюсън се подиграл на Арсенал за стила при поздрава си към ПСЖ

Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

Ето за какво съжалява Луис Енрике след спечеления финал

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

ПСЖ се прибра и празнува из Париж

Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

