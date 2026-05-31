Премиър лийг не успя да повтори уникално постижение на Серия “А”

Премиър лийг беше на крачка от това да стане едва второто първенство в историята, чиито отбори печелят три европейски клубни турнира в рамките на един сезон. Астън Вила триумфира в Лига Европа след 3:0 над Фрайбург, а Кристъл Палас възтържествува в Лига на конференциите след 1:0 над Райо Валекано, но Арсенал загуби финала на Шампионската лига след изпълнение на дузпи срещу Пари Сен Жермен.

Така Серия "А" остава единственият шампионат, излъчил три първенеца в евротурнирите в една и съща кампания. Става въпрос за сезон 1989/90, когато Милан печели Купата на европейските шампиони с 1:0 над Бенфика, Ювентус вдига Купата на УЕФА с общ резултат 3:1 срещу друг италиански тим - Фиорентина, а Сампдория триумфира с Купата на носителите на национални купи с 2:0 след продължения срещу Андерлехт.

