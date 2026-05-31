Разкритие: готви се трансфер на Осимен още сега

По всичко изглежда, че Виктор Осимен се опитва да напусне Галатасарай заради друг клуб. Това разкри селекционерът на нигерийския национален тим Ерик Шеле, след като се разбра, че нападателят няма да играе в идните контроли срещу Полша и Португалия преди Мондиал 2026.

“Може би Осимен ще иска да смени клуба, така че в тази ситуация предпочитам той да си стои вкъщи. Ако няма да си на 100% в мачовете, няма смисъл да играеш”, заяви наставникът на Нигерия.

Осимен записа вече два сезона в турския шампион, като първоначално беше преотстъпен от Наполи, а след това и откупен за 75 млн. евро. За гранда от Истанбул той заби 59 гола и направи 16 асистенции в 74 двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google