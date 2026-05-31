Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса обяви списъка от 26 играчи, на които ще разчита за Мондиал 2026, където тимът е в една група със Саудитска Арабия, Кабо Верде и Испания.
Без Суарес на Мондиал 2026
Очаквано повиквателни са получили звезди като Фернандо Муслера, Роналд Араухо, Хосе Хименес, Мануел Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Валверде и Дарвин Нунес. Въпреки това отсъстват имена като Сантиаго Моуриньо (Виляреал), Лукас Торейра (Галатасарай), Мауро Арамбари (Хетафе), Мартин Сатриано (Хетафе) и Алваро Родригес (Елче). Отчетлива е и липсата на легендата Луис Суарес (Интер Маями), но за нея се знаеше предварително, тъй като голмайстор номер 1 на страната дори не беше в регистрирания разширен списък от 55 имена по-рано този месец. 39-годишният нападател се оттегли от националния отбор през есента на 2024-та, но наскоро призна, че не би се отказал от завръщане, ако получи повиквателна.
Състав на Уругвай за Мондиал 2026:
Вратари
• Серхио Рочет (Интернасионал)
• Фернандо Муслера (Естудиантес)
Защитници
• Хосе Хименес (Атлетико Мадрид)
• Сантиаго Буено (Уулвърхамптън)
• Себастиан Касерес (Клуб Америка)
• Матиас Оливера (Наполи)
Халфове
• Мануел Угарте (Манчестър Юнайтед)
• Емилиано Мартинес (Палмейрас)
• Федерико Валверде (Реал Мадрид)
• Агустин Канобио (Флуминензе)
• Хуан Санабрия (Реал Солт Лейк)
• Хьорхян де Араскаета (Фламенго)
• Николас де ла Крус (Фламенго)
• Родриго Саласар (Брага)
• Факундо Пелистри (Панатинайкос)
• Максимилиано Араухо (Спортинг Лисабон)
• Брайън Родригес (Клуб Америка)
Нападатели
• Федерико Виняс (Овиедо)
• Дарвин Нунес (Ал-Хилал)
