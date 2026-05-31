  3. Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

  • 31 май 2026 | 17:30
Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса обяви списъка от 26 играчи, на които ще разчита за Мондиал 2026, където тимът е в една група със Саудитска Арабия, Кабо Верде и Испания.

Без Суарес на Мондиал 2026

Очаквано повиквателни са получили звезди като Фернандо Муслера, Роналд Араухо, Хосе Хименес, Мануел Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Валверде и Дарвин Нунес. Въпреки това отсъстват имена като Сантиаго Моуриньо (Виляреал), Лукас Торейра (Галатасарай), Мауро Арамбари (Хетафе), Мартин Сатриано (Хетафе) и Алваро Родригес (Елче). Отчетлива е и липсата на легендата Луис Суарес (Интер Маями), но за нея се знаеше предварително, тъй като голмайстор номер 1 на страната дори не беше в регистрирания разширен списък от 55 имена по-рано този месец. 39-годишният нападател се оттегли от националния отбор през есента на 2024-та, но наскоро призна, че не би се отказал от завръщане, ако получи повиквателна.

Състав на Уругвай за Мондиал 2026:

Вратари

Серхио Рочет (Интернасионал)

Фернандо Муслера (Естудиантес)

Сантиаго Меле (Монтерей)

Защитници

Гийермо Варела (Фламенго)

Роналд Араухо (Барселона)

Хосе Хименес (Атлетико Мадрид)

Сантиаго Буено (Уулвърхамптън)

Себастиан Касерес (Клуб Америка)

Матиас Оливера (Наполи)

Хоакин Пикерес (Палмейрас)

Матиас Виня (Ривър Плейт)

Халфове

Мануел Угарте (Манчестър Юнайтед)

Емилиано Мартинес (Палмейрас)

Родриго Бентанкур (Тотнъм)

Федерико Валверде (Реал Мадрид)

Агустин Канобио (Флуминензе)

Хуан Санабрия (Реал Солт Лейк)

Хьорхян де Араскаета (Фламенго)

Николас де ла Крус (Фламенго)

Родриго Саласар (Брага)

Факундо Пелистри (Панатинайкос)

Максимилиано Араухо (Спортинг Лисабон)

Брайън Родригес (Клуб Америка)

Нападатели

Родриго Агире (Тигрес УАНЛ)

Федерико Виняс (Овиедо)

Дарвин Нунес (Ал-Хилал)

