Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса обяви списъка от 26 играчи, на които ще разчита за Мондиал 2026, където тимът е в една група със Саудитска Арабия, Кабо Верде и Испания.

Без Суарес на Мондиал 2026

Очаквано повиквателни са получили звезди като Фернандо Муслера, Роналд Араухо, Хосе Хименес, Мануел Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Валверде и Дарвин Нунес. Въпреки това отсъстват имена като Сантиаго Моуриньо (Виляреал), Лукас Торейра (Галатасарай), Мауро Арамбари (Хетафе), Мартин Сатриано (Хетафе) и Алваро Родригес (Елче). Отчетлива е и липсата на легендата Луис Суарес (Интер Маями), но за нея се знаеше предварително, тъй като голмайстор номер 1 на страната дори не беше в регистрирания разширен списък от 55 имена по-рано този месец. 39-годишният нападател се оттегли от националния отбор през есента на 2024-та, но наскоро призна, че не би се отказал от завръщане, ако получи повиквателна.

Състав на Уругвай за Мондиал 2026:

Вратари

• Серхио Рочет (Интернасионал)

• Фернандо Муслера (Естудиантес)

• Сантиаго Меле (Монтерей)

Защитници

• Гийермо Варела (Фламенго)

• Роналд Араухо (Барселона)

• Хосе Хименес (Атлетико Мадрид)

• Сантиаго Буено (Уулвърхамптън)

• Себастиан Касерес (Клуб Америка)

• Матиас Оливера (Наполи)

• Хоакин Пикерес (Палмейрас)

• Матиас Виня (Ривър Плейт)

Халфове

• Мануел Угарте (Манчестър Юнайтед)

• Емилиано Мартинес (Палмейрас)

• Родриго Бентанкур (Тотнъм)

• Федерико Валверде (Реал Мадрид)

• Агустин Канобио (Флуминензе)

• Хуан Санабрия (Реал Солт Лейк)

• Хьорхян де Араскаета (Фламенго)

• Николас де ла Крус (Фламенго)

• Родриго Саласар (Брага)

• Факундо Пелистри (Панатинайкос)

• Максимилиано Араухо (Спортинг Лисабон)

• Брайън Родригес (Клуб Америка)

Нападатели

• Родриго Агире (Тигрес УАНЛ)

• Федерико Виняс (Овиедо)

• Дарвин Нунес (Ал-Хилал)

Снимки: Gettyimages