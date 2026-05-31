Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

Селекционерът на Алжир Владимир Петкович обяви имената, на които ще разчита на предстоящото Световно първенство, което е първо за страната от 12 години насам. На Мондиал 2026 двукратният африкански първенец е в една група заедно със световния шампион Аржентина, Йордания и Австрия. Единствената му контрола преди това пък е срещу Нидерландия.

В състава от 27 играчи присъстват цели четирима вратари, включително Люка Зидан, който е син на френската легенда Зинедин Зидан. Затова най-вероятно Петкович ще се откаже от някого именно на този пост. Капитан на отбора е Рияд Марез, а останалите по-интересни имена са Раян Аит-Нури, Аиса Манди, Рами Бенсебаини, Набил Бенталеб, Усем Ауар, Ибрахим Маза, Амин Гуири и Анис Хадж Муса.

Състав на Алжир за Мондиал 2026:

Вратари

• Люка Зидан (Гранада)

• Усама Бенбот (МК Алжер)

• Мелвин Мастил (Стад Нион)

• Абделатиф Рамдане (свободен агент)

Защитници

• Рафик Белгали (Верона)

• Самир Шерги (Париж ФК)

• Раян Аит-Нури (Манчестър Сити)

• Жауен Хаджам (Йънг Бойс)

• Аиса Манди (Лил)

• Рами Бенсебаини (Борусия Дортмунд)

• Зинедин Белаид (Кабили)

• Ашреф Абада (УСМ Алжер)

• Мохамед Тугай (ЕС Тунис)

Халфове

• Набил Бенталеб (Лил)

• Хишем Будауи (Ница)

• Усем Ауар (Ал-Итихад)

• Чаиби Фарес (Айнтрахт Франкфурт)

• Ибрахим Маза (Байер Леверкузен)

• Ясин Титрауи (Шарлероа)

• Рамиз Зеруки (Твенте)

Нападатели

• Мохамед Амура (Вердер Бремен)

• Надир Бенбуали (Дьор)

• Адил Булбина (Ал Духаил)

• Фарес Гедиемис (Фрозиноне)

• Амин Гуири (Марсилия)

• Анис Хадж Муса (Фейенорд)

• Рияд Марез (Ал-Ахли)

