Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

Селекционерът на Алжир Владимир Петкович обяви имената, на които ще разчита на предстоящото Световно първенство, което е първо за страната от 12 години насам. На Мондиал 2026 двукратният африкански първенец е в една група заедно със световния шампион Аржентина, Йордания и Австрия. Единствената му контрола преди това пък е срещу Нидерландия.
В състава от 27 играчи присъстват цели четирима вратари, включително Люка Зидан, който е син на френската легенда Зинедин Зидан. Затова най-вероятно Петкович ще се откаже от някого именно на този пост. Капитан на отбора е Рияд Марез, а останалите по-интересни имена са Раян Аит-Нури, Аиса Манди, Рами Бенсебаини, Набил Бенталеб, Усем Ауар, Ибрахим Маза, Амин Гуири и Анис Хадж Муса.
Състав на Алжир за Мондиал 2026:
Вратари
• Люка Зидан (Гранада)
• Усама Бенбот (МК Алжер)
• Абделатиф Рамдане (свободен агент)
Защитници
• Рафик Белгали (Верона)
• Самир Шерги (Париж ФК)
• Раян Аит-Нури (Манчестър Сити)
• Аиса Манди (Лил)
• Рами Бенсебаини (Борусия Дортмунд)
• Зинедин Белаид (Кабили)
• Ашреф Абада (УСМ Алжер)
Халфове
• Набил Бенталеб (Лил)
• Хишем Будауи (Ница)
• Чаиби Фарес (Айнтрахт Франкфурт)
• Ибрахим Маза (Байер Леверкузен)
• Ясин Титрауи (Шарлероа)
• Рамиз Зеруки (Твенте)
Нападатели
• Мохамед Амура (Вердер Бремен)
• Надир Бенбуали (Дьор)
• Амин Гуири (Марсилия)
• Рияд Марез (Ал-Ахли)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages