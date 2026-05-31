Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

  • 31 май 2026 | 18:00
Селекционерът на Алжир Владимир Петкович обяви имената, на които ще разчита на предстоящото Световно първенство, което е първо за страната от 12 години насам. На Мондиал 2026 двукратният африкански първенец е в една група заедно със световния шампион Аржентина, Йордания и Австрия. Единствената му контрола преди това пък е срещу Нидерландия.

В състава от 27 играчи присъстват цели четирима вратари, включително Люка Зидан, който е син на френската легенда Зинедин Зидан. Затова най-вероятно Петкович ще се откаже от някого именно на този пост. Капитан на отбора е Рияд Марез, а останалите по-интересни имена са Раян Аит-Нури, Аиса Манди, Рами Бенсебаини, Набил Бенталеб, Усем Ауар, Ибрахим Маза, Амин Гуири и Анис Хадж Муса.

Състав на Алжир за Мондиал 2026:

Вратари

Люка Зидан (Гранада)

Усама Бенбот (МК Алжер)

Мелвин Мастил (Стад Нион)

• Абделатиф Рамдане (свободен агент)

Защитници

Рафик Белгали (Верона)

Самир Шерги (Париж ФК)

Раян Аит-Нури (Манчестър Сити)

Жауен Хаджам (Йънг Бойс)

Аиса Манди (Лил)

Рами Бенсебаини (Борусия Дортмунд)

Зинедин Белаид (Кабили)

Ашреф Абада (УСМ Алжер)

Мохамед Тугай (ЕС Тунис)

Халфове

Набил Бенталеб (Лил)

Хишем Будауи (Ница)

Усем Ауар (Ал-Итихад)

Чаиби Фарес (Айнтрахт Франкфурт)

Ибрахим Маза (Байер Леверкузен)

Ясин Титрауи (Шарлероа)

Рамиз Зеруки (Твенте)

Нападатели

Мохамед Амура (Вердер Бремен)

Надир Бенбуали (Дьор)

Адил Булбина (Ал Духаил)

Фарес Гедиемис (Фрозиноне)

Амин Гуири (Марсилия)

Анис Хадж Муса (Фейенорд)

Рияд Марез (Ал-Ахли)

Снимки: Gettyimages

