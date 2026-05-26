Ювентус загуби битката за Сенеси

  • 26 май 2026 | 04:33
Ювентус окончателно заугби битката за подписа на Маркос Сенеси. Според последните информации Тотнъм е постигнал споразумение със защитника на Борнемут, изпреварвайки торинци в надпреварата за услугите на аржентинския централен бранител.

Сенеси ще стане свободен агент след броени дни, тъй като договорът му с английския клуб изтича през юни. „Бианконерите“ бяха свързвани с 29-годишния играч, но още преди няколко седмици стана ясно, че италианският гранд не е фаворит за подписа на аржентинеца. Към него имаше интерес и от други клубове от Премиър лийг, както и от Барселона.

Множество източници, включително "TEAMTalk" и германският трансферен експерт Флориан Плетенберг, твърдят, че „шпорите“ вече са постигнали споразумение със защитника на Борнемут за свободен трансфер през лятото. "Sportmediaset" потвърждава договорката между Сенеси и Тотнъм, но предполага, че се очаква Ливърпул да направи последен опит да привлече 29-годишния футболист.

Тотнъм си осигури оставането в Премиър лийг в последния кръг, побеждавайки Евертън с 1:0 у дома в неделя.

Ювентус пък завърши кампания 2025-26 на шесто място и ще участва в Лига Европа през следващия сезон.

Снимки: Gettyimages

