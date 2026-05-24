Торино - Ювентус, сблъсъци между ултраси забавиха началото на мача

Торино - Ювентус, сблъсъци между ултраси забавиха началото на мача

Тази вечер е дербито между Торино и Ювентус от 38-ия кръг на Серия "А". Мачът е с огромен заряд, особено за символичните гости, които нямат право на грешка и са длъжни да вземат задължителна победа, ако искат да запазят поне някакви шансове за топ 4 и участие в Шампионската лига, макар да не държат съдбата в собствените си ръце. За "биковете" обаче ще бъде голямо удоволствие да прекършат мечтите на местния си съперник.

Началото на срещата се бави, тъй като преди мача е имало сблъсъци между ултраси на двата отбора, като в тях е имало и сериозно пострадали. Тифозите на Юве настояваха срещата да не се провежда въобще, но след дълги обсъждания в съблекалните, последното решение е мачът да започне в 22:45 часа. Двата отбора излязоха за повторна загрявка.

Домакините излизат в този мач с Дуван Сапата и Джовани Симеоне в атака, а Никола Влашич ще действа зад гърба им. В средата на терена ще си партнират Емирхан Илхан и Гвидас Гинейтис, а на крилата започват Рафаел Обрадор и Маркус Педерсен.

Лучано Спалети, който има доста проблеми около състава, е избрал да започне с Душан Влахович в предни позиции, който да има подкрепата на с Жереми Бога, Франсиско Консейсао и Уестън Маккени. Кефрен Тюрам и Мануел Локатели пък ще са двойката опорни халфове.

ТОРИНО: Палеари, Коко, Исмайли, Ебосе, Педерсен, Илхан, Гинейтис, Обрадор, Влашич, Симеоне, Сапата

ЮВЕНТУС: Перин, Калюлю, Гати, Кели, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Маккени, Консейсао, Бога, Влахович

