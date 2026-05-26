Алисон ще остане в Ливърпул

Стражът на Ливърпул Алисон Бекер няма да напуска клуба през това лято и ще изпълни договора си до край, твърди “Скай спортс”. Бразилецът имаше предложение от Ювентус, но тъй като мърсисайдци искат да остане, той със сигурност няма да форсира трансфера. Според информациите Алисон се чувства щастлив на “Анфийлд” и ще остане, докато се чувства желан. Той би напуснал само ако от клуба му кажат, че са склонни да се разделят с него.

Ливърпул вече се сбогува с двама от емблематичните играчи за успехите от последните години - Мохамед Салах и Андрю Робъртсън. Алисон и Вирджил ван Дайк обаче остават.

Ювентус беше готов да даде на 33-годишния Алисон Бекер договор за три сезона и заплата от 5 милиона евро на година.

"Alisson was tempted by Juventus, for sure. But Alisson was probably considering his exit only in case Liverpool said, OK, you can go, we open a new era in terms of goalkeeper.



But he… https://t.co/mIWHqFQm4W pic.twitter.com/pVW6PtnstJ — Goaldata - Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) May 26, 2026