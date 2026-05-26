Ювентус се опитва да отмъкне Анди Робъртсън под носа на Тотнъм

Ювентус също се опитва да привлече левия бек на Ливърпул Андрю Робъртсън, съобщи журналистът Джанлука Ди Марцио. 32-годишният футболист може да се присъедини към "бианконерите" със свободен трансфер през летния трансферен прозорец, след като договорът му с мърсисайдци изтича на 30 юни 2026 г. Защитникът имаше предложение от Тотнъм Хотспър за преминаване в лондонския клуб тази зима, но остана в Ливърпул до края на сезон 2025/26. Робъртсън е дал предварително съгласие да се присъедини към лондончани през лятото, като задължителното условие е било "шпорите" да останат в елита, което вече е факт.
Ювентус обаче планира да отнеме Робъртсън от Тотнъм и вече е започнал преговори с играча.
Защитникът се присъедини към Ливърпул през юли 2017 г. През сезон 2025/26 той отбеляза три гола и направи две асистенции в 36 мача.
