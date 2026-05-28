Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Неймар ще трябва да се възстановява от поредната мускулна контузия, която получи, в следващите 2-3 седмици. Това разкри докторът на националния отбор на Бразилия Родриго Ласмар по време не пресконференция днес. Официалната диагноза е мускулна трамва от втора степен на прасеца на десния крак.
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос
Всичко това означава, че Неймар със сигурност ще пропусне контролите с Панама и Египет, както най-вероятно и първия мач на Селесао от Световното първенство, който е срещу Мароко. Остава обаче въпросът колко голяма ще е ползата от него, в случай че пропусне цялата подготовка.
“Вчера Неймар направи всички медицински изследвания, които завършиха с ядрено-магнитен резонанс, който показа травма на прасеца от втора степен, а не просто оток. Очаква се след две или три седмици да бъде възстановен”, заяви Ласмар.
Вчера Неймар се появи за лагера на националния отбор на Бразилия като истинска звезда - с хеликоптер.
Все още не е ясно дали последната информация може да накара Карло Анчелоти да промени плановете си. Нападателят на Челси Жоао Педро остана извън състава, въпреки че направи добра кампания и беше избран за Играч на сезона на лондончани. Контузията на Наймар обаче може да се окаже неговият шанс все пак да играе на Мондиал 2026.