Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

Бернардо Силва направи равносметка на кариерата си в Манчестър Сити, която включва 457 мача и 15 трофея. Преди раздялата му предстоят още един финал за Купата на Англия и битка за за титлата в Премиър лийг с Арсенал.

Напускането, макар и вече окончателно, е било близо до осъществяване и в други случаи. През 2021 и 2022 г. топ клубове от Испания и Италия проявиха интерес, а през 2023 г. се появи голяма оферта от Саудитска Арабия. Бернардо Силва признава, че идеята за напускане не е нова и че дори при подновяването на договора си за три години през 2023 г., той вече е гледал на този договор като на последен, преди да потърси ново предизвикателство.

Футболистът обясни, че първите мисли за напускане са се появили по време на пандемията поради период на нещастие в личния му живот. „По принцип, през третия ми сезон тук, когато се появи Ковид, не бях много щастлив с личния си живот“, призна той в интервю за “Атлетик”.

„Бях сам. След това, за щастие, срещнах жена си и животът ми започна да се подобрява на лично ниво. Нямаше нищо общо с града или клуба — обичам този клуб — но да, това беше момент, в който проучих други възможности и помислих за това [да напусна]“, разкри той.

Мениджърът Джосеп Гуардиола е бил централна фигура за оставането му досега. „Да, Пеп беше една от най-големите причини да остана. Той никога не ми позволи да си тръгна [смее се]“, заяви той. Футболистът признава, че това е било правилното решение тогава: „Много съм щастлив, че не се случи, защото щях да пропусна требъла [през 2023 г.], спечелването на четири [титли от Висшата лига] поред и много фантастични неща. След като спечелихме Шампионската лига [през 2023 г.], подписах нов договор за още три сезона. Оттогава нататък целта ми винаги е била да изпълня този договор докрай.“

Връзката с Пеп Гуардиола, който вече го е описвал като своята „слабост, любимец“, е на взаимно възхищение. „Начинът, по който той ми помогна, подкрепи ме и повярва в мен — дори през първите ми шест месеца, когато не играх много — беше специален, идвайки от такъв треньор“, разкри Бернардо. „След това, с преживяванията, които имахме заедно — разочарованията, щастието от спечелването на неща, тъгата от загубата на някои — изградихме тази лична връзка, в която знам, че той много ме харесва. Много съм благодарен за всичко, което е направил за мен.“

Въпреки че отборът му постигна рекорд от 100 точки през сезон 2017/18, португалският национал признава, че този отбор може би не е получил дължимото признание от широката публика, за разлика от „Непобедимите“ на Арсенал от 2003/04 г. „От нашите фенове, със сигурност“, каза той. Въпреки това, той вярва, че времето ще отдаде справедливост на това поколение на Сити. „В бъдеще мисля, че хората ще погледнат назад и ще си помислят, че това поколение е било... ако не най-доброто, то едно от най-добрите в историята на английския футбол!“

Бернардо Силва засегна и негативното възприятие, което понякога обгражда клуба, било то заради успеха или заради над 100-те обвинения за нарушаване на финансовите регулации на Премиър лийг, които клубът отрича. „Хората не харесват победителите, защото в лига от 20 отбора един печели, а останалите 19 - не“, защити той. Относно обвиненията, той се надява процесът „скоро да приключи“, признавайки, че „много хора се възползват от това, за да омаловажат заслугите ни на терена“.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата му беше разгромната победа с 4:0 над Реал Мадрид в Шампионската лига през май 2023 г. „Ако можех да избера един мач, един момент, за да го изживея отново... Стадионът гореше, атмосферата беше фантастична. За мен лично този двубой беше може би най-добрият спомен, който имам в клуба“, призна той. „Начинът, по който започнахме мача, как ги атакувахме, те не можеха да направят три или четири паса. Да създадеш това усещане в отбор като Реал Мадрид, кралете на Европа по онова време, и да спечелиш с 4:0 у дома, беше невероятна вечер за нас“, добави той.

Спечелването на Шампионската лига седмици по-късно беше сбъдване на мечта. „Най-накрая постигнахме мечтата, която толкова дълго чакахме, с толкова много разочарования. Заедно със Световното първенство, спечелването на Шампионската лига е върхът на кулата“, заяви той.

Въпреки класата му името на Бернардо Силва отсъстваше от списъка с номинирани за наградата за играч на сезона във Висшата лига, нещо, което не го изненада. „Не“, каза той. „Тези награди отиват предимно при играчите с най-добри статистики за асистенции и голове. Нямам никакъв проблем с това.“ За наградата на Асоциацията на професионалните футболисти неговият вот беше за сънародник: „Моят приятел Бруно Фернандеш. Той направи невероятен сезон.“

Португалският полузащитник си спомни и за инцидент с Жозе Моуриньо, който доведе до сблъсък, при който пластмасова бутилка беше хвърлена към португалския треньор, а Микел Артета, тогава помощник на Манчестър Сити, получи прорезна рана на главата. Това беше първото дерби на Бернардо Силва в Манчестър.

„Е, това беше голяма победа. Бяхме на първо място в лигата, а Манчестър Юнайтед беше на второ. Спечелихме мача, което увеличи разликата, и аз бях в тунела, говорейки с Линдельоф, който игра с мен в Бенфика. Нашите играчи празнуваха в нашата съблекалня, която беше точно до тяхната. Те не бяха много доволни от това“, започна да обяснява той.

„Моуриньо не изглеждаше много щастлив и след това се случи обичайното във футбола: един започва да крещи, другият започва да крещи, бутане, от нищото, и оттам нещата ескалират по глупав начин“, описа той. Бернардо признава, че знае кой е хвърлил бутилката, но отказва да разкрие името. „Няма да кажа. Честно казано, нищо особено не се случи. Но това, което се случи след това, беше, че промениха местоположението на съблекалнята за гости на Олд Трафорд — и може би заради това“.