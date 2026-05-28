Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 2691
  • 8
Антъни Гордън пристигна в Барселона

Крилото на Нюкасъл Антъни Гордън пристигна в Барселона и още този следобед ще премине медицински прегледи, след което ще подпише договор за пет години.

Английският национал ще стане първото голямо попълнение на каталунците за летния трансферен прозорец. Според “Спорт” двата клуба са се споразумели за твърда сума в размер на 70 милиона евро плюс още десет милиона под формата на бонуси. Спортният директор на каталунците Деко бе в Лондон за експресни преговори с Нюкасъл и всичко се разви изключително бързо. Според испанските медии треньорът на "блаугранас" Ханзи Флик лично е настоявал за привличането на Гордън.

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Въпреки че ще подпише още днес договора си с Барселона, той няма да бъде представен сега. Това ще се случи след Световното първенство. Самият играч много бързо ще се завърне в Англия, за да започне подготовката си с “трите лъва”.

“Много съм щастлив”, каза единствено Гордън пред медиите, които го посрещнаха на летището.

Според испанските медии Барселона вече подготвя и първата си оферта за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Тя ще бъде в размер на около 100 милиона евро.

Снимка: "Мундо Депортиво"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

  • 28 май 2026 | 15:23
  • 3958
  • 1
Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

  • 28 май 2026 | 15:21
  • 1700
  • 1
Новозеландски национал стана популярен заради ... аржентински инфлуенсър

Новозеландски национал стана популярен заради ... аржентински инфлуенсър

  • 28 май 2026 | 15:00
  • 1056
  • 0
Стив Кларк ще води Шотландия до 2030

Стив Кларк ще води Шотландия до 2030

  • 28 май 2026 | 14:39
  • 459
  • 0
Рикелме отговори рязко на обвиненията на Флорентино и отново го призова на публичен дебат

Рикелме отговори рязко на обвиненията на Флорентино и отново го призова на публичен дебат

  • 28 май 2026 | 14:28
  • 1307
  • 0
Сделката за Рашфорд не е "мъртва", но от Барса ще искат да е по техните правила

Сделката за Рашфорд не е "мъртва", но от Барса ще искат да е по техните правила

  • 28 май 2026 | 14:13
  • 2051
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Янтра, гол на Милчо Ангелов

Септември (София) 0:1 Янтра, гол на Милчо Ангелов

  • 28 май 2026 | 18:05
  • 7081
  • 34
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 9115
  • 51
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 2583
  • 5
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 5345
  • 5
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 7063
  • 9