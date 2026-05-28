Антъни Гордън пристигна в Барселона

Крилото на Нюкасъл Антъни Гордън пристигна в Барселона и още този следобед ще премине медицински прегледи, след което ще подпише договор за пет години.

Английският национал ще стане първото голямо попълнение на каталунците за летния трансферен прозорец. Според “Спорт” двата клуба са се споразумели за твърда сума в размер на 70 милиона евро плюс още десет милиона под формата на бонуси. Спортният директор на каталунците Деко бе в Лондон за експресни преговори с Нюкасъл и всичко се разви изключително бързо. Според испанските медии треньорът на "блаугранас" Ханзи Флик лично е настоявал за привличането на Гордън.

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Въпреки че ще подпише още днес договора си с Барселона, той няма да бъде представен сега. Това ще се случи след Световното първенство. Самият играч много бързо ще се завърне в Англия, за да започне подготовката си с “трите лъва”.

“Много съм щастлив”, каза единствено Гордън пред медиите, които го посрещнаха на летището.

Според испанските медии Барселона вече подготвя и първата си оферта за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Тя ще бъде в размер на около 100 милиона евро.

Anthony Gordon has arrived. 🔵🔴👋🏼 pic.twitter.com/XWJQxB9llE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Снимка: "Мундо Депортиво"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google