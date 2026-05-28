Награждават Насар за спортист на април

Олимпийският шампион Карлос Насар ще получи приза си за спортист на април. Щангистът изпревари конкурентите си в анкетата на пресклуб България с отличното си постижение на континенталното първенство в Грузия. Ще припомним, че Карлос Насар стана европейски шампион по вдигане на тежести в категория до 94 килограма в Батуми.

Българинът не остави шансове на конкуренцията и спечели златото с двубой от 386 килограма. Това е четвърта подобна титла за него в кариерата му.

Церемонията е днес от 14,30 часа и ще бъде предавана пряко в Sportal.bg.

