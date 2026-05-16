Бернардо Силва ще става баща за втори път

Инес Дегенер Томаз и Бернардо Силва използваха Instagram, за да обявят, че след двегодишната Карлота, двойката скоро ще посрещне ново бебе.

„Нямаме търпение да те срещнем. Вече имаш най-добрата кака на света“, написаха и двамата в Instagram, споделяйки снимки на семейството заедно с Карлота.

— A BOLA (@abolapt) May 15, 2026

Също този петък, в интервю за The Athletic, Бернардо Силва заяви, че двойката очаква раждането през октомври, докато обсъждаше бъдещия си клуб, тъй като договорът му с Манчестър Сити изтича.

„Искам да намеря място, където все още се чувствам конкурентоспособен, където мога да играя на най-високо ниво, което все още искам да правя, и където семейството ми ще бъде щастливо. Това е много важна част от живота ми. Дъщеря ми ще навърши три години, а жена ми е отново бременна, така че през октомври ще имаме второто си дете. Имам идея и предпочитание, но ще видим какво ще се случи“, заяви португалският национал.