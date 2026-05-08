Легенда на Ювентус лобира за привличането на Бернардо Силва

Бившото крило на Ювентус Анджело Ди Ливио смята, че в клуба трябва да направят всичко възможно да привлекат звездата на Манчестър Сити Бернардо Силва. Грандът от Торино вече започна преговори с португалския национал, чийто договор с английския клуб изтича през юни. 59-годишният някогашен футболист - победител в Шампионската лига през 1996 година със „Старата госпожа“, призова ръководството да подпише с опитния халф.

„Бих отишъл да го доведа веднага, дори пеша! Когато играеш с някой като него, силата и увереността ти се повишават. Даваш му топката в трудни моменти и той би внесъл индивидуална класа. Липсват харизматични играчи. Ювентус се нуждае от попълнение като Лука Модрич, както направи Милан. При всички случаи клубът работи усилено. Следващата година може отново да стане конкурентоспособен“, коментира в интервю за Tuttosport клубната легенда на че „бианконерите“.