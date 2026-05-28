Серхио Рамос няма да купува Севиля, сделката пропадна

  • 28 май 2026 | 16:54
Бившият защитник на Реал Мадрид и испанския национален отбор Серхио Рамос не успя да стане собственик на Севиля, където също игра преди това.

Според COPE, аржентинският инвестиционен фонд Five Eleven Capital, който си беше осигурил подкрепата на Рамос, значително е намалил първоначалната си оферта, което е довело до отмяната на сделката.

Съгласно предварителното споразумение инвеститорите е трябвало да закупят 80 000 акции за около 450 млн. евро, но сега те са искали да закупят само приблизително 30 000 и да участват в увеличение на капитала, за да получат контрол над клуба. Собствениците на Севиля са останали ядосани от променената оферта и вече считат сделката за провалена, като се очаква да потърсят други потенциални купувачи, докато планират следващия сезон.

През сезон 2025/26 Севиля спечели 43 точки и завърши на 13-то място в Ла Лига.

Снимки: Imago

Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

