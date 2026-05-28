Серхио Рамос няма да купува Севиля, сделката пропадна

Бившият защитник на Реал Мадрид и испанския национален отбор Серхио Рамос не успя да стане собственик на Севиля, където също игра преди това.

Според COPE, аржентинският инвестиционен фонд Five Eleven Capital, който си беше осигурил подкрепата на Рамос, значително е намалил първоначалната си оферта, което е довело до отмяната на сделката.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Sergio Ramos' deal for Sevilla appears to have collapsed.



· Sergio Ramos and his investor group had originally agreed to buy around 80% of Sevilla FC for about €450 million, but they later reduced the proposal significantly.



— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 28, 2026

Съгласно предварителното споразумение инвеститорите е трябвало да закупят 80 000 акции за около 450 млн. евро, но сега те са искали да закупят само приблизително 30 000 и да участват в увеличение на капитала, за да получат контрол над клуба. Собствениците на Севиля са останали ядосани от променената оферта и вече считат сделката за провалена, като се очаква да потърсят други потенциални купувачи, докато планират следващия сезон.

През сезон 2025/26 Севиля спечели 43 точки и завърши на 13-то място в Ла Лига.

