Алегри се приближава към треньорския пост в Наполи след нова среща

Президентът на Наполи, Аурелио де Лаурентис, и спортният директор на клуба Джовани Мана са провели нови директни разговори лице в лице с Масимилиано Алегри, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. На срещата наставникът е заявил своята готовност да поеме клуба и желанието си да приеме предложения му контракт за две години, като двете страни тепърва ще имат да изчистват още детайли преди окончателно сделката да бъде завършена, ако той бъде изборът на шефовете на “партенопеите”. Наставникът бе освободен от Милан в понеделник, но е възможно в рамките на по-малко от седмица да си намери нова работа.

Италиано е с най-големи шансове да наследи Конте в Наполи

“Той бе уволнен от “Сан Сиро”, след като “росонерите” в крайна сметка се провалиха в основната си цел и не успяха да се класират в зона Шампионска лига след домакинско поражение в последния кръг от Каляри, което доведе до освобождаване на цялото ръководство на клуба. Тимът на Наполи остана без треньор след дружеска раздяла с Антонио Конте, който не пожела да изпълни последната година от своя договор с тима.

Конте и Де Лаурентис влязоха в спор на раздяла

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages