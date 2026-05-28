Доминото в Серия А не спира: Болоня и Италиано също се разделиха

Болоня официално обяви, че се разделя с наставника си Винченцо Италиано по взаимно съгласие.
В официално комюнике от “рособлу” съобщиха, че специалистът е уведомил клуба, че счита своя цикъл за приключен, след два сезона, белязани от отлични резултати, независимо от всякакви бъдещи професионални перспективи.
С Болоня Италиано спечели Купата на Италия през миналия сезон на финала срещу Милан и игра в Лига Европа през тази кампания. Тимът стигна до 1/4-финалите на турнира, преди да бъде елиминиран от бъдещия носител на трофея Астън Вила. През този сезон отборът завърши на 8-а позиция и няма да играе в евротурнирите.
Италиано е поредният треньор в Серия А, който напуска клуба си след края на сезона. Това поради различни причини вече сториха Антонио Конте, Масимилиано Алегри и Маурицио Сари. Самият Италиано е спряган като вариант именно за Наполи и Милан, макар че фаворити за двата клуба в момента изглеждат други специалисти.
Що се отнася до Болоня, според италианските медии варианти за нов треньор на отбора са наставникът на Лече Еузебио Ди Франческо, Рафаеле Паладино, който се очаква скоро да напусне Аталанта, както и Стефано Пиоли, който през изминалия сезон води Фиорентина, но бе уволнен.
