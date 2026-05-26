Холанд: Ще опитаме да продължим да се борим да печелим най-големите трофеи

  • 26 май 2026 | 16:35
Нападателят Ерлинг Холанд обеща, че Манчестър Сити ще продължи да се бори да „спечели всичко“ след края на „невероятното пътешествие“ с Джосеп Гуардиола. Испанският мениджър напуска клуба след 10 години в Сити. Той спечели 20 трофея по време на престоя си в английския отбор, но голмайсторът на тима е готов да се увери, че успехите няма да приключат след раздялата с наставника.

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

„Това беше сезон на възходи и спадове, но ще се опитаме да продължим да натискаме и да се борим да печелим най-големите трофеи, които можем. Това е, което искаме и ще опитаме да спечелим всичко отново. Беше удоволствие да играя с Бернардо Силва и Джон Стоунс. Разбира се, както и да работя с Пеп. Това беше невероятно пътешествие, но трябва да продължим да натискаме и да се справяме дори и без тях. Сега е време да празнуваме, те са истински легенди на клуба“, коментира Холанд по време на сбогуването с Гуардиола с парад по улиците на Манчестър и пред тълпа от 19 хиляди души в зала Co-op Live.

Снимки: Gettyimages

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

От баскетболния ад до европейския трон

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

