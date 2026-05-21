Холанд и Йодегор предвождат състава на Норвегия за Мондиал 2026

Треньорският щаб на националния отбор на Норвегия обяви окончателния списък с футболисти, които ще представят страната на Световното първенство.
Големите звезди на тима Ерлинг Холанд от Манчестър Сити и Мартин Йодегор от Арсенал очаквано са в състава и ще бъдат ключови фигури за норвежците.
Прави впечатление отсъствието на родения в Русия вратар на Бодьо/Глимт Никита Хайкин, който не намери място сред избраниците на селекционера Стале Солбакен.
Пълният състав на Норвегия:
Вратари: Йорян Ниланд, Егил Селвик, Сандер Тангвик
Защитници: Кристофер Айер, Фредерик Андре Бьоркан, Сондре Лангаас, Торбьорн Хегем, Лео Йостигор, Юлиан Риерсон, Давид Мьолер Волфе, Хенрик Фалхенер
Халфове: Маркус Педерсен, Мартин Йодегор, Патрик Берг, Тело Оосгор, Сандер Берге, Оскар Боб, Йенс Хауге, Фредрик Аурснес, Андреас Шелдерюп, Кристиан Торствед, Мортен Торсби
Нападатели: Ерлинг Холанд, Александър Сьорлот, Йорген Странд Ларсен, Антонио Нуса
Към момента Норвегия заема 31-во място в световната ранглиста на ФИФА. На Мондиал 2026 отборът попадна в група "I", където ще се изправи срещу тимовете на Франция, Сенегал и Ирак.