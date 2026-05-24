Ерлинг Холанд отново е голмайстор №1 на Премиър лийг

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Хoланд спечели „Златната обувка“ за голмайстор в Премиър лийг за трети път в четирите си сезона в английския футбол.

Норвежкият национал не игра в последния мач на Сити от кампанията - загубата с 1:2 от Астън Вила днес, и завърши с 27 попадения, с пет повече от нападателя на Брентфорд Игор Тиаго в голмайсторската листа. Никой друг играч в първенството не е достигнал 20 гола.

Холанд беше голмайстор и през сезон 2022-2023 (36 гола) и сезон 2023-2024 (27 гола).

Крилото на Ливърпул Мохамед Салах спечели „Златната обувка“ миналия сезон с 29 попадения.

Холанд сега се отправя към първото си Световно първенство с Норвегия това лято.

Снимки: Gettyimages

