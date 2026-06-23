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Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

  • 23 юни 2026 | 11:11
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Полузащитникът на националния отбор на Гана Томас Партей е готов да играе срещу Англия, след като пропусна откриващия мач на тима си от Световното първенство. Дефанзивният халф получи забрана да пътува за Канада, където "Черните звезди" спечелиха срещу Панама с 1:0, въпреки че визата на Партей беше отказана. Впоследствие обаче той се присъедини към съотборниците си преди срещата с Англия от група L в Бостън. Ганаецът заяви пред медиите в тренировъчната база на състава в Провидънс, Роуд Айлънд, че е оставил разочарованието зад себе си и вече е фокусиран върху това да помогне на отбора си.

"Мисля, че за мен сега това е част от футбола. Случват се неща извън него, които не можеш да контролираш, но сега се чувствам добре и съм готов да играя", каза Томас Партей.

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Бившият полузащитник на Арсенал добави, че няма търпение да срещне познати лица от времето си в Лондон, включително английските национали Деклан Райс и Букайо Сака.

"Радвам се, че ще ги видя отново. Надявам се да дадат най-доброто от себе си, а ние имаме шанс да играем срещу най-добрите, ще се опитаме да се съревноваваме и да се насладим на играта. Знам, че няма да бъде лесно. Те имат добри играчи и съм щастлив, че ще играя срещу тях", обясни ганаецът.

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Причината Партей да не играе в първия мач са текущи наказателни производства срещу играча във Великобритания, включително седем обвинения за изнасилване и едно за сексуално посегателство от четири различни жени между 2020 и 2022 година, като догодина ще трябва да се изправи пред съда.

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