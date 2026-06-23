Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пловдив) стартира предсезонните си контроли. Днес, на Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика" в "Коматево", "канарчетата" посрещат Спартак (Плевен). Проверката стартира в 18:30 часа и ще бъде предавана на живо в Sportal.bg.

Това ще бъде първи мач за Станислав Генчев след завръщането му в "жълто-черния" клуб. До този момент пловдивчани обявиха четири нови попълнения - Богдан Костов, Асен Чандъров, Владимир Мендеш и Тимоти Ауани.

До началото на новия сезон в efbet Лига Ботев ще изиграе още пет приятелски срещи - Арда (26 юни), Черноморец (1 юли), Етър (4 юли), Спартак Варна (4 юли), като все още се търси съперник за контролата на 11 юли.

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