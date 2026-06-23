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  3. Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
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Левски ще изиграе втората си лятна контрола. В 18:30 часа ще бъден старт на мача между шампионите и Етър на стадиона в Правец, където отборът на Хулио Веласкес е на подготовка. Преди четири дни "сините" вкараха четири попадения на Академик (Свищов) в своята дебютна проверка след "лятната ваканция". Попаденията в мрежата на "студентите" от Свищов вкараха Армстронг Око-Флекс, Давид Кусо, Акрам Бурас и Хуан Переа.

Левски има още два приятелски мача до започването на официалните срещи - с Ботев (Враца) също в Правец и с Радник (Сурдулица) на "Герена". След това синият отбор ще се насочи към двубоя с Борац (Баня Лука) в квалификациите на Шампионска лига.

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Снимки: Startphoto

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