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  3. Очаквайте на живо: Григор Димитров - Марк Полманс

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Марк Полманс

  • 23 юни 2026 | 12:50
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Очаквайте на живо: Григор Димитров - Марк Полманс

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Марк Полманс в първия кръг от турнира АТР 250 в Майорка.

Началото е 13:30 часа и е фиксирано, защото това е първи мач от програмата на централния корт.

Гришо участва в турнира с "уайлд кард", а съперникът му е номер 366 в световната ранглиста. Естествено, за всички български фенове е ясно, че Димитров трябва да използва тези шансове, за да натрупа точки и самочувствие преди "Уимбълдън".

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Снимки: Imago

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