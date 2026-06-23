Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

Селекционерът на националния тим на Алжир Владимир Петкович заяви, че победата на тима му срещу Йордания с 2:1 след обрат ще даде голяма увереност на футболистите.

"Мисля, че в крайна сметка ние изиграхме два добри мача. И заслужавахме да спечелим този, което със сигурност ще ни даде голяма увереност преди следващия двубой с Австрия", каза босненецът на пресконференцията си след срещата.

Той призна, че отборът му е допуснал грешка в защита при попадението на Ал-Рашдан от Йордания през първото полувреме. "Йордания са солиден, борбен отбор и заслужават мястото си на Световното първенство", сигурен е треньорът, цитиран от БТА.

Алжир е с равни точки точки с Австрия, като всичко ще се реши в прекия двубой между двата тима.

"Това, което имаше значение за нас, бе да спечелим този мач, да останем в борбата, да прескочим първата фаза и да дължим съдбата в ръцете си. Още нищо не е решено, но сме в добра позиция", завърши Петкович.

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