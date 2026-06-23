Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Тази вечер от 23:00 часа българско време стадиона в Бостън ще бъде арена на един от най-интригуващите сблъсъци от груповата фаза на Мондиал 2026. В директен спор за челото в Група L, Англия на Томас Тухел се изправя срещу коравия тим на Гана, воден от опитния Карлош Кейрош. Победителят от тази среща си гарантира предсрочно класиране за следващата фаза на Световното първенство.

"Трите лъва" влизат в мача със самочувствие след зрелищния старт и победата с 4:2 над Хърватия. Под ръководството на Тухел англичаните демонстрират много по-агресивен и директен футбол в предни позиции. Германецът не бе удовлетворен от видяното, подчертавайки, че тимът е допуснал твърде много пространства в защита и трябва да бъде по-дисциплиниран срещу по-опасни съперници. Капитанът Хари Кейн, който вече има два гола на сметката си, е само на едно попадение от това да изпревари Гари Линекер и да стане едноличен голмайстор номер едно за страната си на световни финали. Голямата въпросителна пред щаба е дали Букайо Сака ще започне като титуляр, след като се възстанови от травмата си в ахилеса и вече тренира на пълни обороти, или Нони Мадуеке ще запази мястото си по крилото.

От другата страна, Гана доказа, че не трябва да бъде подценявана, измъквайки ценен успех с 1:0 срещу Панама с късен гол на Калеб Йиренки. Африканската селекция ще бъде подсилена в халфовата линия от Томас Партей, който пропусна първия мач поради визови проблеми, но вече тренира на пълни обороти. Карлош Кейрош изрази увереност преди сблъсъка, а повишеното самочувствие след победния старт и разчитайки на своята физическа мощ, скоростта при контраатаките и няколко играчи с богат опит в европейския футбол могат да донесат сериозни главоболия на островитяните. Очаква се "черните звезди" да заложат на изключително дефанзивна и дисциплинирана тактика, разчитайки на бързи контри чрез звездата си Антоан Семеньо, който е добре познат на Острова от силните си изяви с екипите на Борнемут и Манчестър Сити.

Статистиката е изцяло на страната на Англия, която никога в историята си не е губила мач срещу африкански съперник на Световно първенство (5 победи и 3 равенства). "Трите лъва" в последните години често са неубедителни във втората си среща на големи форуми и тази вечер ще се опитат да пречупят негативната тенденция. Двата тима имат само един официален мач помежду си – приятелска среща през 2011 г., завършила 1:1. Анализаторите определят Англия като абсолютен фаворит, но физическата мощ и тактическата постройка на Гана обещават истинска битка на американска земя.

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