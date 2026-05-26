ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

Докато Пари Сен Жермен се подготвя с пълна концентрация за финала на Шампионската лига срещу Арсенал, клубът има и нерешени въпроси, свързани със състава си. Този път в центъра на вниманието е Гонсало Рамош, за когото има голяма вероятност да напусне през лятото. Изглежда, че бъдещето на 24-годишния нападател ще се превърне в „горещ картоф“ за ръководството на парижани.

Според информация на журналиста Екрем Конур, нападателят има сериозни шансове да напусне ПСЖ през летния период. Осъзнавайки жестоката конкуренция в атаката на отбора, воден от Луис Енрике, футболистът се очертава като една от интересните фигури на пазара.

С договор на Парк де Пренс до средата на 2028 г., нападателят се вписва в трансферната политика на отбори като Милан и Ювентус. Освен това, Гонсало е изкушаван и от Манчестър Юнайтед. Накратко, португалският стрелец разполага с няколко алтернативи далеч от френската столица.

Гонсало Рамош бе привлечен в ПСЖ през 2023 г. под наем от Бенфика с клауза за задължително откупуване на стойност 65 милиона евро плюс 15 милиона евро под формата на бонуси, която бе официално активирана от френския клуб през ноември същата година. Към днешна дата португалският нападател има общо 113 мача и 41 гола за парижани във всички турнири, като пазарната му цена възлиза на 35 милиона евро според специализирания футболен портал Transfermarkt. Големият проблем при него е, че в 54% от тези мачове той е влизал като резерва.

Снимки: Gettyimages