Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

Капитанът Хамес Родригес и крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас ще водят колумбийския национален отбор на Световното първенство в Северна Америка през следващия месец. Южноамериканската страна се завръща на най-големия футболен форум, след като пропусна изданието през 2022 година в Катар и ще запише седмото си участие на Световни финали.

Хамес Родригес, който спечели „Златната обувка“ от Мондиал 2014 в Бразилия, ще поведе опитния състав, който включва дуото от Кристъл Палас - Даниел Муньос и Джеферсон Лерма. За сметка на това, бившият играч на Берое Себастиан Вия не е е включен в окончателния състав от 26 играчи, след като беше част от разширения списък от 55 имена. Съставът на Нестор Лоренсо си осигури участие на Мондиал 2026 след силна квалификационна кампания, в която завърши на третото място пред Уругвай и Бразилия.

📋 ¡𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸🇲🇽🇨🇦… pic.twitter.com/nUfoteMbyS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Колумбия ще проведе тренировъчен лагер в столицата Богота, преди да изиграе приятелски мачове срещу Коста Рика на 1 юни и Йордания на 7 юни. Страната ще започне участието си на Световното първенство на 17 юни срещу Узбекистан, а останалите отбори в група „K“ са Португалия и ДР Конго.

Състав на Колумбия за Мондиал 2026:

Вратари: Камило Варгас (Атлас), Алваро Монтеро (Велес Сарсфийлд), Давид Оспина (Атлетико Насионал)

Защитници: Давинсон Санчес (Галатасарай), Йон Лукуми (Болоня), Джери Мина (Каляри), Вилер Дита (Крус Асул), Даниел Муньос (Кристъл Палас), Сантиаго Ариас (Индепендиенте), Йохан Мохика (Майорка), Дейвер Мачадо (Нант)

Халфове: Ричард Риос (Бенфика), Джеферсон Лерма (Кристъл Палас), Кевин Кастаньо (Ривър Плейт), Хуан Камило Портийя (Атлетико ПР), Густаво Пуерта (Расинг Сантандер), Йон Ариас (Палмейрас), Хорхе Караскал (Фламенго), Хуан Кинтеро (Ривър Плейт), Хамес Родригес (Минесота Юнайтед), Хаминтон Кампас (Росарио Сентрал)

Нападатели: Хуан Ернандес (Бетис), Луис Диас (Байерн Мюнхен), Луис Суарес (Спортинг Лисабон), Карлос Гомес (Васко да Гама), Джон Кордоба (Краснодар)

