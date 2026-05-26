Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 11:03
Капитанът Хамес Родригес и крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас ще водят колумбийския национален отбор на Световното първенство в Северна Америка през следващия месец. Южноамериканската страна се завръща на най-големия футболен форум, след като пропусна изданието през 2022 година в Катар и ще запише седмото си участие на Световни финали.

Хамес Родригес, който спечели „Златната обувка“ от Мондиал 2014 в Бразилия, ще поведе опитния състав, който включва дуото от Кристъл Палас - Даниел Муньос и Джеферсон Лерма. За сметка на това, бившият играч на Берое Себастиан Вия не е е включен в окончателния състав от 26 играчи, след като беше част от разширения списък от 55 имена. Съставът на Нестор Лоренсо си осигури участие на Мондиал 2026 след силна квалификационна кампания, в която завърши на третото място пред Уругвай и Бразилия.

Колумбия ще проведе тренировъчен лагер в столицата Богота, преди да изиграе приятелски мачове срещу Коста Рика на 1 юни и Йордания на 7 юни. Страната ще започне участието си на Световното първенство на 17 юни срещу Узбекистан, а останалите отбори в група „K“ са Португалия и ДР Конго.

Състав на Колумбия за Мондиал 2026:

Вратари: Камило Варгас (Атлас), Алваро Монтеро (Велес Сарсфийлд), Давид Оспина (Атлетико Насионал)

Защитници: Давинсон Санчес (Галатасарай), Йон Лукуми (Болоня), Джери Мина (Каляри), Вилер Дита (Крус Асул), Даниел Муньос (Кристъл Палас), Сантиаго Ариас (Индепендиенте), Йохан Мохика (Майорка), Дейвер Мачадо (Нант)

Халфове: Ричард Риос (Бенфика), Джеферсон Лерма (Кристъл Палас), Кевин Кастаньо (Ривър Плейт), Хуан Камило Портийя (Атлетико ПР), Густаво Пуерта (Расинг Сантандер), Йон Ариас (Палмейрас), Хорхе Караскал (Фламенго), Хуан Кинтеро (Ривър Плейт), Хамес Родригес (Минесота Юнайтед), Хаминтон Кампас (Росарио Сентрал)

Нападатели: Хуан Ернандес (Бетис), Луис Диас (Байерн Мюнхен), Луис Суарес (Спортинг Лисабон), Карлос Гомес (Васко да Гама), Джон Кордоба (Краснодар)

