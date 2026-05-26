Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Изпадналият от efbet Лига Добруджа излезе с любопитна публикация в социалната мрежа, иронизирайки съдията Радослав Гидженов. Арбитърът от Асеновград беше обявен от "зелено-жълтите" за трансферна цел номер 1 на клуба.

Публикуваме написаното от Добруджа без редакторска намеса:

"ПФК Добруджа вече работи усилено по лятната селекция, а трансферна цел №1 за новия сезон е Гидженов. Преди да бъде отправена официална оферта, клубът ще направи справка кога изтича договорът му с един от последните му „отбори“. За финализирането на евентуалната сделка ще се разчита и на съдействието на неговия мениджър от Южното Черноморие – Несебър. Клубът се надява Съдийската комисия да прекрати съдийската му кариера, но да остане във футбола като футболист на ФК Добруджа - завинаги! Успех на баража, надяваме се да набележим нова трансферна цел!Очаквайте скоро нов трансфер…".