  Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
Новият договор на Джеймс Ето'о с ЦСКА е с опция за удължаване с една година, пише африканското издание Camerfoot-infos. Камерунският халф на "червените" парафира с клуба до лятото на 2029 г. При определени условия обаче срокът може да се увеличи до 2030 г.  Сегашният контракт на 25-годишния Ето‘о е със значително подобрени лични финансови условия.

Камерунецът се присъедини към ЦСКА през септември 2024 г. от Ботев (Пловдив). Оттогава насам той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал пет гола и е направил 19 асистенции. От идването си при "армейците" Ето'о се превърна във възлов играч.

Задържането му бе определено като част от дългосрочната стратегия на клуба. С новия договор ЦСКА се освобождава от финансовия ангажимент, който имаше към канарчетата с привличането на полузащитника, който бе парафирал за 2+1 години.

