Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Новият договор на Джеймс Ето'о с ЦСКА е с опция за удължаване с една година, пише африканското издание Camerfoot-infos. Камерунският халф на "червените" парафира с клуба до лятото на 2029 г. При определени условия обаче срокът може да се увеличи до 2030 г. Сегашният контракт на 25-годишния Ето‘о е със значително подобрени лични финансови условия.

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Камерунецът се присъедини към ЦСКА през септември 2024 г. от Ботев (Пловдив). Оттогава насам той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал пет гола и е направил 19 асистенции. От идването си при "армейците" Ето'о се превърна във възлов играч.

Звезда на ЦСКА пред трансфер в Динамо (Киев)

Задържането му бе определено като част от дългосрочната стратегия на клуба. С новия договор ЦСКА се освобождава от финансовия ангажимент, който имаше към канарчетата с привличането на полузащитника, който бе парафирал за 2+1 години.