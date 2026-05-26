Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей.

Тя е истинско явление в българския спорт. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика и на българските "златни момичета", както и развитието на световната художествена гимнастика.

Като хореограф Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа. Под нейно ръководство родните грации печелят 294 медала, 7 абсолютни световни, 10 абсолютни европейски титли и олимпийско сребро индивидуално, както и 7 абсолютни световни, 6 абсолютни европейски титли и отново олимпийско сребро при ансамблите.

Рефренът "Нешка няма грешка!" се появява за пръв път по време на световното първенство във Варна през 1969 година за Нешка като състезателка, но се утвърждава най-вече вследствие от успешната работа на Робева като треньорка.

"Днес празнува една легенда. Една епоха. Едно име, превърнало се в символ на българската художествена гимнастика. Честит 80-годишен юбилей на Нешка Робева - най-успялата българска треньорка по художествена гимнастика на XX век! Под нейно ръководство България покори света. Стотици медали, световни и европейски титли, незабравими композиции и цели поколения „златни момичета“ оставиха завинаги своя отпечатък в историята на спорта. Нешка Робева не просто създаваше шампионки. Тя създаваше характери, дух, сила и вдъхновение. Тя превърна българската школа в еталон за красота, класа и съвършенство", написаха от БФХГ във Фейсбук.

БФХГ ще организира специално събитие по повод 80-годишния юбилей на Нешка Робева по време на предстоящото Европейско първенство във Варна