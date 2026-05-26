Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

  26 май 2026 | 10:50
Крилото на Тотнъм Мохамед Кудус ще пропусне Световното първенство следващия месец заради контузия, след като отпадна от предварителния състав на Гана от 28 играчи, обявен от селекционера Карлош Кейрош.

Очакваше се Кудус, който има 13 гола в 46 мача за Гана, но получи контузия през януари, да се завърне на терена през март. Възстановяването на 25-годишния нападател обаче се забави и той не е играл, откакто Томас Франк беше начело на Тотнъм. Ганайският национал, който пристигна от Уест Хам през миналото лято, записа 19 участия в Премиър лийг за Тотнъм през изминалия сезон, като отбеляза 2 гола.

Селекционерът Кейрош ще разчита на Антоан Семеньо от Манчестър Сити и нападателя на Атлетик Билбао Иняки Уилямс, докато бившият защитник на Челси Абдул Рахман Баба беше повикан за първи път от 2023 година насам. От друга страна, извън списъка останаха имена като Андре Аю, Джоузеф Пейнтсил, Мохамед Салису и Тарик Лампти.

Тимът на Гана е в група L на Мондиал 2026 заедно със съставите на Хърватия, Англия и Панама.

Предварителен състав на Гана за Мондиал 2026:

Вратари:

Бенджамин Асаре (Хартс ъф Оук)

Лоурънс Ати (Санкт Гален)

Джоузеф Ананг (Сейнт Патрикс)

Соломон Агбеси (Хартс ъф Оук)

• Пол Реверсон (Аякс)

Защитници:

Абдул Рахман Баба (ПАОК)

Гидиън Менса (Оксер)

Марвин Сеная (Оксер)

Алиду Сейду (Рен)

Абдул Мумин (Райо Валекано)

Жером Опоку (Истанбул Башакшехир)

Джонас Аджетей (Волфсбург)

Коджо Пепра Опонг (Ница)

Александър Джику (Спартак Москва)

Елиша Овусу (Оксер)

Халфове:

Томас Партей (Виляреал)

Кваси Сибо (Реал Овиедо)

Аугустин Боакие (Сент Етиен)

Калеб Иренкий (Нордселанд)

Абдул Исахаку (Лестър)

Камалдин Сулемана (Атланта)

Кристофър Бонсу Баа (Ал Кадсия)

Нападатели:

Ърнест Нуама (Лион)

Антоан Семеньо (Манчестър Сити)

Брандън Томас-Асанте (Ковънтри)

Принс Аду (Виктория Пилзен)

Иняки Уилямс (Атлетик Билбао)

Джордан Аю (Лестър)

