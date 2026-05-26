Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

Осезаемо увеличение на фонд "Работна заплата" ще има в Левски при новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев, съобщават колегите от "24 часа". На 24 април милиардерът влезе във владение на столичния гранд, а седмица по-късно "сините" подпечатаха 27-ата си шампионска титла.

С оглед на участието в квалификациите за Шампионска лига и очакваната подобаваща по този повод селекция ще бъде вдигнат сегашният таван на заплатите при новите попълнения. Има вариант при някои от сегашните футболисти да се подобрят условията в договорите. Като цяло така "сините" ще се приближат към лидерите по бюджет Лудогорец и ЦСКА.

Първият дава близо 15 млн. евро за заплати, а вторият над 10 млн. Спорно е дали Левски в момента дори е трети по този показател. В ЦСКА фондът "Работна заплата" също е значителен, а същото важи и за отбор, който дори не е сред първите 8. Това е Локомотив (София), пише още изданието.