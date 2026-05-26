  Разкриха състоянието на Лео Меси

Разкриха състоянието на Лео Меси

Разкриха състоянието на Лео Меси

При победата на Интер Маями над Филаделфия Юниън с 6:4, Лионел Меси поиска да бъде сменен в 73-ата минута и отиде директно в съблекалнята, държейки се за лявото бедро, което изглеждаше като мускулна травма.

Въпреки това, след извършени медицински прегледи, северноамериканският клуб издаде официално съобщение в понеделник вечерта, актуализирайки медицинския бюлетин на своя капитан, потвърждавайки, че няма никакъв проблем, а само физически дискомфорт.

Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси
Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

„След като премина допълнителни медицински прегледи в понеделник, първоначалната диагноза сочи претоварване, свързано с мускулна умора в сухожилието на лявото бедро. Срокът за завръщането му към физическа активност ще зависи от неговото клинично и функционално развитие“, се казва в съобщението.

Добри новини за Лионел Скалони. Селекционерът на Аржентина повика бившия играч на Барселона за Световното първенство през 2026 г., което започва след малко повече от две седмици. Това беше последният мач на Меси за Интер Маями преди Световното първенство.

Снимки: Gettyimages

Конте и Де Лаурентис влязоха в спор на раздяла

