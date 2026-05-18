Гол на Меси доближи Интер Маями до първото място на Изток

  • 18 май 2026 | 06:24
Интер Маями записа успех с 2:0 в домакинството си на Портланд Тимбърс от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Благодарение на победата "чаплите" се залепиха за лидера в Източната конференция Нешвил и вече са със само две точки по-малко, но и имат един изигран мач повече. Портланд от своя страна остана на пет точки от зоната на плей-ин турнира в Западната конференция, където към момента се намира Лос Анджелис Галакси, който има изигран един мач повече.

Старши треньорът на Интер Маями пусна и двете си големи звезди Лионел Меси и Луис Суарес за началото на двубоя. Меси изведе тима с капитанската лента, а Суарес не остана на терена до края на двубоя и бе заменен от Даниел Пинтер в 66-ата минута.

Именно Меси даде ход головата акция на тима си през второто полувреме, разписвайки се в 31-вата минута.

В 42-рата минута световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 в Катар бе в основата и на второто попадение на своя тим, след като добави асистенция на сметката си при гола на Херман Бертераме.

След почивката нямаше нова промяна в резултата и "чаплите" се поздравиха с успеха. Следващата седмица, на 25-и май (понеделник) Интер Маями ще посрещне Филаделфия Юниън. Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 2:00 часа българско време, а това ще бъде последният мач на тима преди паузата за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след което срещи в Мейджър лийг Сокър ще има отново чак в средата на месец юли.

