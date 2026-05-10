Меси счупи пореден рекорд в МЛС

Лионел Меси отбеляза гол и направи две асистенции при победата на клубния си Интер Маями с 4:2 от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Това позволи на аржентинеца да стане най-бързият играч в историята на шампионата, замесен в отбелязването на 100 попадения (59 гола, 41 асистенции). Той съществи това в рамките на първите си 64 мача в Мейджър Лийг Сокър.
Рекордът преди това принадлежеше на бившия играч на Торонто Мейпъл Лийфс Себастиан Джовинко (58 асистенции, 42 асистенции в 95 мача).
Роби Кийн, който игра за Лос Анджелис Галакси, допълва челната тройка в тази категория. Ирландецът отбеляза 62 гола и направи 39 асистенции в 96 мача.