Меси продължава да гони висините - този път и със заплатата си

Аржентинската звезда Лионел Меси е увеличил заплатата си повече от два пъти до 25 милиона долара след новия договор с Интер Маями и печели повече от два пъти повече от втория най-високоплатен играч в Мейджър Лийг Сокър - Хюн-мин Сон от ФК Лос Анджелис.

Новият контракт на Меси включва 25 000 0000 долара основна заплата и 28 333 333 долара гарантирано възнаграждение, съобщиха от Асоциацията на играчите на MLS в първия си доклад за заплатите за 2026 година. Фондът за заплати в Маями от 54,6 милиона долара е с повече от 20 милиона долара по-висок от този на ФК Лос Анджелис, който е втори с 32,7 милиона долара, и близо пет пъти повече от най-ниския в лигата на Филаделфия - 11,7 милиона долара.

Фондът за заплати в Маями се е увеличил от 46,8 милиона долара в началото на миналия сезон. Торонто намали фонда за заплати до 21,4 милиона долара от 34,1 милиона в началото на 2025-а, а ФК Лос Анджелис го увеличи до 32,7 от 22,4 милиона долара, пише БТА.

Първоначалният договор на Меси в MLS, договорен през юли 2023 година, включваше основна заплата от 12 милиона долара и годишно гарантирано възнаграждение от 20 446 667 долара. През октомври 2025-а Меси се съгласи на тригодишен контракт до сезон 2028, след което изведе отбора до първата му титла в MLS. Нападателят, който навършва 39 години следващия месец, е капитан на действащия световен шампион Аржентина и се очаква да играе на шестото си Световно първенство през юни и юли в САЩ, Мексико и Канада.

Меси счупи пореден рекорд в МЛС

Меси има 59 гола в 64 мача от редовния сезон с Маями, включително девет в 11 срещи този сезон. Той поведе MLS с 29 гола от редовния сезон миналия сезон и спечели втората си поредна награда за МВП. Данните за заплатата му са за договора му с MLS и включват всички маркетингови бонуси и такси на агенти, но не отчитат никакви допълнителни споразумения с отбора или неговите филиали, нито бонуси за представяне.

Сон е втори с 10 368 750 долара основна заплата и 11 152 852 долара общо възнаграждение, същите като данните му от миналия сезон. 33-годишният крило се присъедини към ФК Лос Анджелис миналия август. Халфът Родриго де Пол, който подписа с Маями миналото лято, е трети със заплата от 7 569 000 долара и общо възнаграждение от 9 688 320 долара.